Lednové počasí nevybočí z průměru. V noci bude mrznout, přes den nad nulou

Ačkoliv nás koronavirová krize stála životy i ekonomické ztráty, byla to výzva, ke které jsme se postavili čelem, řekl...

Proč jsem to nenahlásila? Nevěřili by mi, svěřují se oběti sexuálního násilí

Strach, stud, popření toho, co se stalo, nevědomost, kam se obrátit, obavy z toho, co řekne okolí... To jsou důvody,...