Sníh v Česku komplikuje situaci na silnicích, v Krkonoších hrozí laviny

Problémy ve stoupání měly zejména kamiony například na Vysočině, v Jihlavě v ulicích Sokolovská a Pávovská nebo mezi Jitkovem a Českou Bělou na Havlíčkobrodsku.

Na dálnici D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem řidiči v noci ve směru na Prahu kamiony přechodně kvůli špatné sjízdnosti odstavili, některé z nich pak museli budit policisté.

Provoz na D1 zablokovaly kamiony na několika místech ve středních Čechách. Zřejmě nejdéle, zhruba 2,5 hodiny, stál provoz na 26. kilometru ve směru na Prahu.

Ve Středočeském kraji vyjížděly jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů k nehodě osobního automobilu, který narazil do stromu. Jednu zraněnou osobu si převzala do péče záchranná služba.

HZS ScK @HZS_ScK 13.1.2021, 22:44, Unhošť (KL) Jednotky HZS Kladno a SDH Unhošť vyjely k dopravní nehodě osobního automobilu, který narazil do stromu. Jednu zraněnou osobu si převzala do péče @ZZS_SCK. Sníh dál komplikuje dopravu na řadě míst v kraji. Jezděte opatrně, ať nás nepotřebujete!

Hasiči zasahovali také na silnici mezi obcemi Zdislavice a Malovidy. Nákladní automobil zde skončil na boku a o pár metrů dál i sypač, který se snažil vozovku zprůjezdnit. Na místo proto přijel další sypač a vyprošťovací firma. Událost se obešla bez zranění a úniku pohonných hmot.

Hromadná nehoda se stala ve čtvrtek ráno také na hlavní silnici u Jaderné elektrárny Temelín nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. „Při odbočování do sebe narazila dvě auta. Kvůli kluzké vozovce pak místo nehody nedobrzdili další tři řidiči. Naštěstí se ale nikdo nezranil,“ popsal policejní mluvčí Milan Bajcura.

Dopravu na místě řídí policie kyvadlově. Práce na silnici by měly skončit po deváté hodině. „Nejen v tomto úseku ale i jinde v kraji by měli řidiči dbát zvýšené opatrnosti,“ dodal Bajcura.

K další nehodě došlo mezi Pernarcem a Čerňovicemi na Plzeňsku. V ranních hodinách tam sjel autobus mimo komunikaci. Cestovalo v něm 11 osob včetně řidiče. Nehoda se obešla bez zranění. Samotný autobus hasiči vyprostili pomocí vyprošťovacího speciálu.

Nesjízdné jsou kvůli vydatnému sněžení a silnému větru některé silnice v Ústeckém kraji. Uzavřená je např. silnice mezi Chomutovem a přechodem Hora Sv. Šebestiána.

Silničáři doporučují hlavně do hor přibalit i sněhové řetězy. Kdo nemusí, do hor by vyjíždět neměl, řekl Eduard Bark, provozní technik společnosti Silnice LK, která má na starosti údržbu silnic v Libereckém kraji.

„Je to horší, než říkaly předpovědi, v Libereckém kraji do rána napadlo až 20 centimetrů sněhu. Technika nám jezdí celou noc, teď to budou doklízet. Srážky ustávají, ale přidal se k tomu vítr, který nám silnice v otevřených úsecích zafukuje,“ doplnil Bark.



S opatrností jsou sjízdné silnice v Karlovarském, Libereckém, Pardubickém, Olomouckém či Zlínském kraji. Hlavní tahy jsou chemicky ošetřené se zbytky rozbředlého sněhu. Ve vyšších polohách ale mohou kvůli silnému větru vznikat sněhové jazyky, upozorňují silničáři. Řidiči musejí zpravidla počítat také s uježděnou vrstvou sněhu krytou posypem.

Nárazový vítr pak tvoří sněhové jazyky také v Jihočeském nebo Plzeňském kraji. Vrstva rozbředlého sněhu zde namrzá. Náledí hrozí také na silnicích v Jihomoravském kraji.

Problémy na komunikacích působí také popadané stromy a větve. V nočních hodinách hasiči v rámci celého Ústeckého kraje odklízeli spadlé stromy v Holedečku na Žatecku, Varnsdorfu na Děčínsku, Bílině na Teplicku, na komunikaci č. I/13 na Mostecku a Strádově na Ústecku.



V Krkonoších stoupá riziko lavin

Lavinové nebezpečí v Krkonoších po sněženíve čtvrtek vzrostlo na druhý stupeň z pětibodové škály. Za posledních 24 hodin na horách napadlo kolem 30 centimetrů sněhu.

„Na hřebenech Krkonoš je 40 až 70 centimetrů sněhu,“ uvedl lavinový specialista Horské služby Krkonoše Robert Dlouhý. Při druhém lavinovém stupni jsou podmínky pro túry převážně bezpečné.

Sníh padal při silném severozápadního větru, více ho proto leží na závětrných svazích a ve žlabech. Na severních svazích sníh napadl na několika centimetrovou vrstvu takzvaného hranatého sněhu z prvního sněžení.

„Vlivem silného větru se vytvořily desky z navátého sněhu. Zde je stabilita sněhové pokrývky nízká. Dnes bude dál sněžit, mohou se vyskytnou deskové laviny,“ uvedl Dlouhý.

Uvolnění laviny je podle něj možné hlavně při velkém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích. „Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin se nepředpokládá. Dají se očekávat pouze laviny středních rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu,“ uvedl Dlouhý.