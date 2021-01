Na většině českých hor napadne další sníh, místy až patnáct centimetrů

12:02

Na většině hor v Česku napadne další sníh, do čtvrtečního večera by to mohlo být kolem 15 centimetrů. Meteorologové varují před tvorbou sněhových jazyků, v horských oblastech na severozápadě i závějí. Informoval o tom ve středu Český hydrometeorologický ústav.