Víkend bude mrazivý. V noci může teplota klesnout až na minus 15 stupňů

Během nadcházejícího víkendu a na začátku příštího týdne očekávají meteorologové lednové dny v důsledku proudění studeného vzduchu. Teplota se přes den bude pohybovat pod bodem mrazu, konkrétně by to mělo být od -6 °C do -1 °C.

V noci se také bude ochlazovat, nejnižší teploty můžeme očekávat v noci na neděli a pak na pondělí, kdy by se na některých místech mohla teplota přiblížit k -15 °C.

Do soboty přibude na horách na severu a severovýchodě od 10 do 40 cm nového sněhu.



Ve čtvrtek bude proměnlivá oblačnost, na většině území, postupně jen místy sněhové přeháňky. Na horách bude převážně zatažená obloha a zejména na severu mohou lidé počítat s trvalejším sněžením.

Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí -2 až +2 °C, v 1 000 m na horách kolem -5 °C. Bude vát čerstvý severozápadní až severní vítr v rychlosti 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s, na horách pak kolem 20 m/s (kolem 70 km/h), během dne zeslábne na mírný 3 až 7 m/s.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI #pocasi Zataženo až oblačno, na většině území sněžení. Místy tvorba sněhových jazyků, v horských oblastech i závějí. Do pozdního večera napadne 0 až 7 cm, na horách, zejména na severu místy až 20 cm sněhu. Mapka ukazuje množství nového sněhu do soboty. https://t.co/LmNwE9yTlF oblíbit odpovědět

Meteorologové varují před tvorbou sněhových jazyků, v horských oblastech pak i závějí. Pozor si musejí dát na svých cestách zejména řidiči.

V pátek bude zataženo až oblačno, ojediněle až polojasno. Na většině území sněhové přeháňky, na horách na severu a severovýchodě bude sněžení trvalejší.

Nejnižší noční teploty klesnou k -2 až -6 °C, při malé oblačnosti se ojediněle dostanou až na -9 °C. Nejvyšší denní teploty budou oscilovat mezi -3 až +1 °C.

V sobotu bude zataženo až oblačno, ojediněle až polojasno. Místy bude opět sněžit, zejména pak na severovýchodě. Na horách na severovýchodě lze opět počítat s trvalejším sněžením. Později odpoledne a večer bude v Čechách ubývat srážek i oblačnosti.

Nejnižší noční teploty sestoupí k -4 až -8 °C, při malé oblačnosti ukáže teploměr ojediněle i -11 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupí k -6 až -2 °C. Mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s bude k večeru slábnout.

V neděli bude převážně polojasno. Zpočátku místy, postupně jen ojediněle zataženo, ojediněle bude slabě sněžit. Nejnižší noční teploty sestoupí k -9 až -14 °C, při déletrvající zvětšené oblačnosti místy se budou pohybovat kolem -7 °C. Nejvyšší denní teploty zůstanou pod bodem mrazu, mezi -6 až -2 °C.

V pondělí bude zpočátku většinou polojasno, ojediněle se mohou vyskytnout mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost. Od západu bude postupně zataženo až oblačno, občas se přidá sněžení nebo sněhové přeháňky. V Čechách se v polohách pod 300 m může jednat o srážky smíšené.

Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi -5 až -9 °C, na východě pak klesnou k -12 °C. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k -4 až 0 °C, v Čechách až na +2 °C.

Výhled počasí od úterý do čtvrtka: V dalších dnech příštího týdne bude zataženo až oblačno. Srážky budou v podobě deště či deště se sněhem. Ve vyšších polohách pak bude sněžit, ojediněle se pak vyskytnou srážky mrznoucí. Přechodně se obloha protrhá, místy bude polojasno.

Nejnižší noční teploty se zpočátku budou pohybovat mezi -1 až -5 °C, postupně se budou zvyšovat k +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty budou nejprve v rozmezí -1 až +3 °C, postupně také vzrostou na 1 až 6 °C.