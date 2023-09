Poslanci mají začít jednat o regulovaném prodeji kratomu, jen pro dospělé

K dostání by mohly být výhradně ve specializovaných prodejnách. Bude platit zákaz prodeje ve výdejních automatech nebo prostřednictvím komunikace na dálku, pokud nebude vyloučen prodej osobám mladším 18 let. Zákaz má platit i ve zdravotnických zařízeních, školách a školských zařízeních.

„Stát bude schopen reagovat na jakékoli nové psychoaktivní látky,“ řekl vicepremiér a šéf Pirátů Ivan Bartoš po jednání vlády, která podpořila návrh, jenž předložili poslanci zdravotního výboru Sněmovny.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek podpořil iniciativu poslanců, aby se psychomodulační látky, třeba kratom, nesměly legálně prodávat jen dětem do 18 let. „Nejsou data, která by svědčila, že by užívání kratomu vedlo k přechodu na nějaké tvrdší, závažnější návykové látky,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz. Před tím neprosadil zařazení kratomu a HHC na seznam zakázaných látek.

Drogové „turistiky“, protože v sousedních zemích nejsou tylo látky legální, se neobává Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. „Já si nemyslím, že nás drogová turistika zajímá,“ řekl Vobořil. „Trh je etablovaný v celé Evropě. Jsem spíš přesvědčený, že se stane to, že ostatní země to od nás opíší,“ tvrdí.

Rozšíření okruhu vozidel s povinným ručením

Poslanci by mohli zahájit i diskusi o rozšíření okruhu vozidel, na něž se vztahuje takzvané povinné ručení. Povinné ručení mají lidé podle vládní předlohy nově hradit například za motorová golfová vozítka, segwaye, sněžné skútry a za některé elektrické koloběžky.

Obecně půjde o všechna motorová vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 25 kilometrů za hodinu a o motorová vozidla s konstrukční rychlostí nad 14 kilometrů za hodinu, která váží víc než 25 kilogramů. Za motorová vozidla se budou pokládat podle novely ta, v nichž je motor hlavním zdrojem pohybu. Povinnost pojištění se tak nebude vztahovat na elektrokola.

O přesném programu schůze rozhodnou poslanci až v jejím úvodu.