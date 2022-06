Poslanci budou jednat o zjednodušení pravidel u příspěvku na bydlení

Příspěvek na bydlení by měly úřady přiznávat na dobu neurčitou a lidé by o něj nemuseli žádat každý rok znovu. Rodiče s nízkými výdělky by si navíc podle předlohy mohli zvýšit měsíční částku rodičovské z nynějších nejvýš 10 tisíc na 13 tisíc korun. Upravit by se měla i pravidla pro vyplácení dávky mimořádné okamžité pomoci.

Změna zákona o pojistném na sociálním zabezpečení by u některých kratších pracovních úvazků snížila odvody placené zaměstnavatelem o pět procent. Obvyklé pojistné činí 24,8 procenta. Opatření má zaměstnavatele motivovat k širšímu vytváření a nabízení zkrácených úvazků a podpořit obyvatele, kteří jsou na trhu práce zranitelní. Sleva by se měla vztahovat vesměs na úvazky 8 až 30 hodin týdně u vymezených skupin zaměstnanců.

Hledá se 5 nových členů Rady České televize

Volbu pěti členů Rady České televize zablokoval před dvěma týdny spor koalice s opozicí o to, zda je volba skutečně tajná. Poslanci SPD a ANO si proto vynutili její odložení. Poslanci vybírají nové členy rady z 15 kandidátů.