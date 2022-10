Poslanci projednají předčasné důchody pro záchranáře či příspěvek na mobilitu

Zdravotničtí záchranáři mají také dostat šanci odcházet do důchodu o pět let dříve bez jakékoli sankce.„systém je nastavený tak, že zhruba po odpracování dvaceti let je to přesně ekvivalent 4 440 odpracovaných sněm,bude mít nárok zdravotnický záchranář odejít do důchodu dříve. V tom případě těch dvaceti let bude moci ten důchod být dříve o třicet kalendářních měsíců,“ řekl po jednání vlády ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Když bude záchranář pracovat déle, bude se mu možnost dřívějšího důchodu prodlužovat. Za každých dalších 74 odpracovaných směn o jeden měsíc. „Případně až do maximální teoretické lhůty pěti let,“ uvedl Jurečka.

Zaměstnavatel bude mít také povinnost odvádět větší sociální pojištění. Sazba odvodů by se zaměstnavatelům u těchto pracovníků do roku 2026 postupně zvyšovala z 21,5 na 26,5 procenta.

Příspěvek na mobilitu chce vláda zvýšit ze současných 550 na 900 korun měsíčně. Opozice žádá větší růst, a to až 2200 korun měsíčně. V sociálním výboru s těmito návrhy neuspěla. Vládní návrh zvyšuje na až půl milionu korun příspěvek na zdvihací plošinu.

Poslanci mají také začít projednávat senátní novelu, která ruší nynější monopol na zdravotní pojištění cizinců. Monopol společnosti Pojišťovna VZP na zdravotní pojištění cizinců prosadila Sněmovna v minulém volebním období proti vůli stran nynější vládní koalice. Novela má také zdvojnásobit minimální limit pojistného plnění v případě cizinců s dlouhodobým pobytem v Česku.