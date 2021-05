Poslanci musí včas schválit změnu, která umožní národní covid pas o očkování

Kvůli chystanému covid pasu na národní úrovni vláda v pátek navrhla změnu zákona o ochraně veřejného zdraví a pandemického zákona.



Certifikátem bude možné v Česku prokázat bezinfekčnost tam, kde to je vyžadováno, například na kulturních či sportovních akcích, pro využívání služeb nebo místo testu v zaměstnání.

„Platí, že je možné tento certifikát získat na jedné straně klasickým systémem přes stávající systém Ministerstva zdravotnictví, ale postupně bude nabíhat i možnost získávat tohoto certifikátu přes Czech POINT. Přechodná doba, kdy bude možné používat oba systémy, je do konce tohoto kalendářního roku. Potom by to v souladu s platnými zákony přešlo už jenom na ten systém Czech POINT,“ řekl po pátečním jednání vlády ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

V červnu budou mít lidé nárok na dva PCR testy hrazené ze zdravotního pojištění a na čtyři antigenní testy, schválila v pondělí vláda. Právě PCR testy jsou klíčové při cestování do zahraničí. Dosud lidé mají nárok na antigenní test hrazený ze zdravotního pojištění jednou za tři dny.

Poslanci by v úterý, pokud neupraví předběžný program měli znovu hlasovat o zákonech, které jim vrátil Senát.

Jde třeba o novelu zákona o pedagogických pracovnících, v níž chce horní komora upravit placení učitelů v základních uměleckých a vyšších odborných školách. V trestní novele prosazují senátoři odklad zavedení terapeutických programů pro řidiče a v soudní předloze ponechání nynějšího rozsahu spolurozhodování přísedících u soudů.

Na předběžném programu je v úterý také dosud odkládaná volba čtveřice členů Rady České televize. Sněmovna by měla volit i členy vyšetřovací komise k loňské ekologické havárii na Bečvě.