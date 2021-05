Od června začne fungovat covidpas. Usnadní cestování i kulturu, míní Dzurilla

Od začátku července by měl v Evropě fungovat covidpas, který by měl nést informaci, jestli je člověk očkovaný, otestovaný nebo v posledních 180 dnech prodělal covid-19. „V Česku pas bude fungovat už od června,“ řekl v CNN Prima News vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla.