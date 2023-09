Nejsou peníze, tak ředitelé najímají studenty. Hrozí výpovědi, varuje komora

Upozorňuje také, že už nyní kvůli podfinancování školství ředitelé bojují s nedostatkem kvalifikovaných učitelů. Pedagogická komora kvůli plánovaným škrtům v rozpočtu zvažuje vyhlášení stávky. Prezident věří, že komoru podpoří i odbory.

Zatímco rodiče na začátku školního roku shání pomůcky pro své děti, ředitelé už pravidelně hledají nové učitele, kteří by před žáky nastoupili. Z jakého důvodu je ve školách nedostatek kvalifikovaných pedagogů?

V Česku obecně je učitelů s pedagogickým vzděláním dostatek, ale desítky tisíc z nich pracují mimo školství. Jinde si totiž vydělají mnohem více peněz a zažijí méně stresových situací, o které není ve školách nouze. Spíše naopak – jsou zde na denním pořádku konflikty se žáky, jejich rodiči, kolegy, vedením a podobně.

Je možné kvalifikované učitele nalákat zpět za katedry? Pomohly by například náborové příspěvky jako u policie?

Přidání peněz by rozhodně pomohlo. Ale místo toho, aby se vláda snažila kvalifikované učitele nalákat zpět do škol, například právě vyššími platy či náborovými příspěvky, prosadila změnu zákona, kdy může ředitel školy uznat kvalifikaci učitele pracovníkovi bez pedagogického vzdělání, a to až na tři roky.

Takovou pravomoc nemají ředitelé škol v žádné jiné zemi Evropské unie. Politici v tomto udělali z Česka banánovou republiku. Bude to mít fatální negativní dopady na kvalitu školství.

Co to znamená? „Náhradní“ učitelé nemusí studovat pedagogiku, didaktiku?

Přesně tak, zájemci o studium učitelství si mohou nyní říci, proč bych měl absolvovat náročné studium pedagogiky, psychologie, didaktiky a praxi ve školách, když mohu jít na jiný obor a ředitel školy mi kvalifikaci učitele přidělí škrtem pera během pár minut.

Pedagogická komora proti této změně protestovala společně s dalšími třinácti školskými organizacemi, bohužel marně. Parlament tuto změnu schválil a od září vstoupila v platnost.

Kvalifikované pedagogy nahrazují také studenti vysokých škol či naopak učitelé, kteří by svým věkem měli být v důchodu. Jak se na toto řešení díváte?

Učitelé v důchodovém věku mají spoustu zkušeností, v jejich zaměstnávání nevidím žádný problém. On důchod vypočítaný z učitelského platu není nikterak vysoký, takže se jim ani nedivím, když si hledají nějaký přivýdělek.

Studenti jsou na rozdíl od učitelů v důchodu nekvalifikovaní pro práci učitele. Proto by měli pracovat ve školách spíše na podpůrných pozicích, například jako asistenti pedagoga nebo školní asistenti.

Plat podobný prodavači

Kvůli nedostatku učitelů ale studenti na základních školách vyučují, mnohdy mají na starosti i třídnictví. Rozumíte, že k tomuto řešení ředitelé škol přistupují?

Někteří ředitelé marně shánějí učitele, takže nakonec zaměstnají klidně člověka jen s maturitou, bez vysokoškolského vzdělání. Vždyť nástupní plat učitele není o mnoho vyšší než mzda pokladní v supermarketu, které stačí mít základní vzdělání.

V nemocnicích by se toto stát nemohlo. Uvolněné místo lékaře nelze obsadit například zdravotní sestrou. Ale když stát nastavil takovéto špatné platové podmínky pro kvalifikované učitele, tak ředitelům škol prakticky nic jiného nezbývá. Jinak by museli školu zavřít a poslat děti domů.

Na rozdíl od prodavačky v supermarketu mají ale učitelé velkou zodpovědnost. Není tím podle vás ohrožena kvalita vzdělávání dětí?

Kvalita českého školství je ohrožena především dlouhodobým podfinancováním. Má to velmi negativní dopady na prosperitu státu, které pociťujeme již nyní.

Platí, že čím vyšší investice do co nejmladších dětí, tím více se v budoucnu vyplatí. Nejefektivnější je investovat do dětí v mateřských školách a žáků na prvním stupni základních škol. Náš stát dělá pravý opak a na vzdělávání nejmladších dětí dává nejméně peněz ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi.

Nyní navíc ministerstvo plánuje škrty v rozpočtu ve výši 11,6 miliardy korun. Může vláda i přes tyto škrty podle vás zaručit navyšování platů učitelů?

Beru to jako velký podvod nejen na učitele, ale na všechny zaměstnance škol a vlastně i voliče současných vládních stran. Vláda již dva roky tvrdí, že je pro ni školství prioritou, ale opak je pravdou – školství je na úplně posledním místě. Podle Českého statistického úřadu klesly v loňském roce reálné mzdy nejvíce v oblasti vzdělávání. O více než 16 procent.

Stejné je to i v tomto roce – ze všech oblastí opět nejvíce klesly reálné mzdy ve vzdělávání, o skoro 11 procent. V roce 2021 činily platy učitelů 126,4 procenta průměrné mzdy v Česku, letos jsou už jen na 116,6 procenta. Vláda má přitom ve svém programovém prohlášení, že učitelé budou pobírat 130 procent. Pokud by rozpočet školství zůstal příští rok stejný jako letos, propadnou se platy učitelů ještě více, protože průměrné mzdy každý rok stoupají.

Kromě financí chce ministerstvo škrtat i zhruba 34 tisíc pracovních míst, převážně pozice nepedagogických pracovníků. Přežijí to školy?

Školy nebudou schopné fungovat. Aktuálně panuje v oboru velká nejistota a chaos. Učitelům dochází trpělivost. Bude to, myslím, poslední kapka pro mnohé, kteří váhají, zda dát výpověď. Osobně považuji tyto návrhy škrtů za naprosto diletantské a nikdy neměly být zveřejněny, ať už to dopadne jakkoliv.

Možná šlo o taktiku zaměstnance škol vystrašit, aby se následně mohlo slavnostně říct: nebudeme snižovat stavy, nebudeme škrtat peníze pro školství, ale ani je nebudeme zvyšovat. Připomíná mi to handrkování na nějakém orientálním bazaru, kdy kupující nejdříve řekne, že dá za vázu desetkrát méně peněz, a pak čeká na reakci prodavače.

Bude se proti návrhu rozpočtu Pedagogická komora bránit?

Uvažujeme o vyhlášení stávky. Z našich dat vyplývá, že 93 procent pracovníků škol je pro vyhlášení stávkové pohotovosti, 72 procent z více než 10 000 oslovených zaměstnanců škol by se pak osobně zapojilo do případné stávky. Věřím, že školské odbory stávku podpoří, protože za minulé vlády stávku vyhlásily, přestože ta své programové prohlášení plnila a platy ve školství rostly.