Víceletá gymnázia a výběrové třídy vedou k selekci, ne vzdělávání, míní vědkyně

V Česku je kolem 300 různých studijních oborů, což je podle RNDr. Jany Strakové v mezinárodním srovnání hodně. „Nutí to mladé lidi k příliš časné specializaci, kterou často ani nevyužijí, protože více než polovina z nich nastupuje hned po škole do jiné profese, než kterou vystudovali. Což je velmi neekonomické.“ | foto: Jan Zátorský , MAFRA

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Už třetí ministr této vlády přichází s novou „sprchou“ nápadů, jak proměnit české školství. Ne že by to nepotřebovalo. Jaká jsou skutečně nejbolavější místa našeho vzdělávacího systému? O tom jsem si povídala s docentkou Janou Strakovou z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK, která se výzkumem školství zabývá více než 30 let.