Jak to poté pokračuje? Firma vám kupní cenu bude vyplácet postupně a vy v domě či bytu můžete zůstat až do smrti. Ve skutečnosti jde jen o to výhodně koupit váš dům. Z peněz – vzhledem k věku – uvidíte jen zlomek.

Důchodců, které takto „ulovili“ podnikavci, jsou desítky. MF DNES zmapovala jednu z podnikatelských skupin.