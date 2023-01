Ekonom Kovanda: Kdo na dům montuje soláry, podporuje Čínu a dětskou práci

Spotřebitelské ceny v Česku se za poslední rok utrhly ze řetězu. Jen v listopadu byly v porovnání se stejným měsícem roku 2021 vyšší o 16,2 procenta. Kdy to skončí?

Je zřejmé, že inflace, a tedy i zvyšování cen tady s námi ještě nějakou dobu budou. K tomu se ovšem nejspíš přidají i další problémy. Vysoké ceny energií pravděpodobně povedou k alespoň částečné stagnaci některých segmentů ekonomiky a to by pak znamenalo i propouštění, nezaměstnanost. V krajním případě mohou přijít o práci až nižší statisíce lidí, pokud by třeba nezaměstnanost dosáhla hodnot kolem pěti procent. V mezinárodním srovnání to sice není zase tolik, ale za každým takovým číslem jsou osudy a životní příběhy konkrétních lidí. Zvykli jsme si, že žijeme v zemi, která byla po deset let zvyklá na extrémně nízkou nezaměstnanost. V podstatě na nejnižší mezi ekonomicky vyspělými státy. To se teď změní.

Stát má sice zvýšené náklady se zastropováním cen energií, zároveň však kvůli zdražování vybere více peněz z DPH. Zvyšovat daně tedy nemusí. Lukáš Kovanda ekonom