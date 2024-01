Senát bude schvalovat nového ústavního soudce a Istanbulskou úmluvu

Jednání horní parlamentní komory se tradičně zúčastní prezident Petr Pavel, aby představil svého adepta na ústavního soudce. Kvůli návštěvě hlavy státu v Plzeňském kraji ale budou senátoři o Hulmákově nominaci netradičně rozhodovat až večer. Advokátovu kandidaturu by měli podle doporučení obou výborů, které ji projednávaly, schválit.

Nejistý je v Senátu naopak osud Istanbulské úmluvy, kterou kvůli sporným pasážím a formulacím doporučil jen jeden ze čtyř senátních výborů, které ji projednávaly.

Podle zastánců úmluvy, kterou ratifikovalo zatím 39 ze 45 signatářských států, by se Česko podle jejích zastánců zařadilo po bok civilizovaných zemí a pomohlo by nevládním organizacím s poskytováním pomoci napadeným ženám.

Kritici pokládají úmluvu jednak za nadbytečnou vzhledem k tomu, že zákonná opatření, která po signatářských zemích vyžaduje, už v českém právním řádu jsou. Navíc by ale podle oponentů zakotvila nárok na finanční pomoc pro nevládní sektor a jako nosič genderové ideologie vedla k převýchově lidstva k nové podobě rodiny. Kvůli předpokládané obsáhlé debatě o úmluvě, která je posledním bodem schůze, by se jednání mohlo protáhnout i do čtvrtka.

Horní parlamentní komora bude projednávat také novelu, která má rozšířit povinnost uhradit takzvané povinné ručení na víc druhů vozidel, předlohu o sjednocení postupu při nakládání s příjmy vězňů a novelu týkající se hasičů.