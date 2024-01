Místo svíček zapálili cigarety. Senátoři zavzpomínali na Jaroslava Kuberu

Kubera se nebál kontroverzí. Byl náruživým kuřákem a velkým kritikem protikuřáckých restrikcí a obhájce uživatelů tabáku. Ve středu si na něj vzpomněli také jeho bývalí kolegové ze Senátu, kteří na své první letošní schůzi symbolicky uctili Kuberovu památku tím, že si mnoho z nich zapálilo.

„Jaroslav byl skvělý člověk a kamarád. Byl to on, kdo mě poprvé v Senátu provedl, hodně jsme toho spolu vykouřili,“ vzpomínal na kolegu nezávislý senátor Ladislav Faktor za obvod Českých Budějovic. Cigaretu si zapálilo mnoho přítomných, dokonce i ti co normálně tolik nekouří, třeba členové mladé ODS. „Pan Kubera byl pro nás inspirací především svými hodnotami,“ sdělil na místě jeden z členů mladé party „ódéesáků“. Ze závěru akce se omluvil, protože má ještě hodinu českého jazyka.

Pietu začal úvodním slovem Kuberův nástupce, předseda Senátu Miloš Vystrčil. Ten si oproti kolegům cigaretu nezapálil, řekl že tak učiní, až bude cítit, že je Kuberův odkaz dotažen do konce.

Na Kuberu přišel zavzpomínat také Marek Benda, předseda poslaneckého klubu ODS, který je také známý svým kladným vztahem k cigaretám. Na rozdíl od svých spolustraníků měl však v ruce pouze elektronickou verzi cigarety, kterou si neodpustil také při letu na Kuberův oblíbený Tchaj-wan. Pilot mu tehdy hrozil nouzovým přistáním, delegace ale nakonec dorazila na místo v pořádku.

„Jaroslav Kubera byl skvělý řečník. Vykouřili jsme spolu mnoho cigaret,“ zavzpomínal na kolegu a kamaráda také nezávislý senátor Ladislav Faktor. (24. ledna 2024)

Pietní akce se konala v prostorech Senátu u lavičky, která byla pojmenována právě po bývalém předsedovi v letech 2018–2020 a senátorovi za obvod Teplice v letech 2000-2020. Společného položení květin se zúčastnila také vdova po Kuberovi Věra Kuberová.

V posledních chvílích byl nervózní

Jaroslav Kubera (16. 2. 1947 - 20. 1. 2020)

Od roku byl 2000 senátorem, do čela parlamentní horní komory byl zvolen v listopadu 2018.

Když začal řídit Senát vzdal se funkce primátora Teplic, kterou vykonával 24 let.

Byl dlouholetým členem ODS.

Ta pro média zavzpomínala také na okolnosti manželovi smrti, která je spojovaná s jeho plánovanou cestou na Tchaj-wan. Kubera byl tehdy na několika schůzkách na Pražském hradě, bývalý prezident Miloš Zeman ho od návštěvy odrazoval, protože nechtěl poškodit vztahy s Čínou.

„Poprvé za život byl nervózní,“ zopakovala Věra Kuberová. Popsala, že po jedné ze schůzek se Kuberovi neudělalo dobře. „Tehdy se také řešilo, jestli mu nedali nějaký jed,“ zavzpomínala na nepříjemný zážitek Kuberová. Podle pitevní zprávy zemřel Jaroslav Kubera na infarkt.

Těsně před svou smrtí obdržel bývalý předseda senátor Jaroslav Kubera od Číny výhružný dopis, ve kterém ho Peking varuje před cestou na Tchaj-wan pod hrozbou odvety. Okolnosti, za kterých dopis vznikal, jsou stále nedořešené.