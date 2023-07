Senátoři proti Istanbulské úmluvě. Mezi oběťmi násilí zvýhodňuje ženy, míní

Jde o dokument Rady Evropy, který řeší násilí na ženách, jejich postavení ve společnosti či definitivně zavádí do právního řádu pojem „gender“. Anebo také ukotvuje patnáctičlennou nadnárodní skupinu GREVIO s rozsáhlými pravomocemi, jež by mohla státy kontrolovat a ukládat jim kroky, pokud by se jí na výchově k genderu v jednotlivých zemích něco nezdálo. Vláda Petra Fialy po letech odkladů posunula projednávání Istanbulské úmluvy do Sněmovny, která by se jí měla zabývat na podzim.

„V žádné zemi po ratifikaci úmluvy násilí nekleslo. Naopak například v Dánsku, Švédsku, Belgii, ve Francii nebo v Německu po ratifikaci násilí na ženách přibylo, a to včetně nejbrutálnějších trestných činů,“ stojí ve výzvě.