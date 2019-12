Zeman podepisoval a kritizoval: Cokoliv vychází ze Senátu, jest od ďábla

Prezident v krátké řeči před podpisem prozradil, že měl do Lán v úmyslu pozvat i ministryni práce a sociálních věcí z ČSSD Janu Maláčovou. Nakonec tak neučinil, protože ministryně chtěla původně podpořit štědřejší variantu rodičovského příspěvku, kterou navrhli senátoři. „Zamrzelo mě, že původně podpořila senátní verzi, neboť cokoli vychází ze Senátu jest od ďábla,“ řekl.



Maláčová dlouhou dobu prosazovala variantu rodičovského příspěvku ve verzi, kdy by na něj dosáhly i rodiny s dětmi do čtyř let. Podle Zemana by tato varianta rozbila rozpočtovou stabilitu a narušila vztahy ve vládní koalici. „Premiér tomu říká antivláda, a já tomu říkám ďábel, ale ono je to v podstatě totéž,“ dodal na adresu Senátu.

Ministryni Schillerovou naopak pochválil. Poznamenal také, že je prvním členem vlády, kterého během svého prezidentského úřadu pozval, aby přihlížel podpisu zákona. „Je tomu tak proto, protože jste odvedla velikou práci na takzvaném daňovém balíčku,“ vysvětlil své rozhodnutí.

Možná nejlepší ministryně financí, domnívá se Zeman

Schillerová ocenila, že prezident podepsal nejen tento zákon, ale i státní rozpočet pro rok 2020. Daňový balíček podle ní znamená mimo jiné i stabilizaci veřejných příjmů právě do rozpočtu a prezidentovy podpory si velmi váží.

„A já jsem rád, že máme skvělého ministra, tedy ministryni financí. Dokonce bych si troufal tvrdit, když jsem teď o tom tak přemýšlel, možná nejlepšího polistopadového ministra financí,“ dodal na to Zeman.

Prezident přidal ještě jednu kritickou poznámku směrem k ČSSD, konkrétně k poslanci a místopředsedovi strany Ondřeji Veselému. Zeman mu vytkl jeho pozměňovací návrh k daňovému balíčku, který zavede vyšší zdanění loterií. Poslanec tím podle Zemana ohrožuje vlastní voliče, tedy ČSSD. „Ale je to jeho problém,“ řekl na závěr.

„Každý dolarový miliardář, který provozuje hazard, pěkně bych ho seknul. Je to tak. Přiznávám se otevřeně,“ zdůvodnil Veselý v předchozích dnech svůj návrh. Pohádal se s ním o to například šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.



