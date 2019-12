Chtěl jsem zdanit stamilionové zisky dolarového miliardáře, přiznal Veselý

V rámci daňového balíčku prošlo zvýšení sazby zdanění loterií z nynějších 23 na 35 procent. U ostatních druhů hazardu jeho předloha zachovala dosavadní zdanění.

„Má to něco společného s tím, kdo ten zisk z toho byznysu má. To je jeden z dolarových miliardářů. A když už jsme u toho hazardu byli, tak můj návrh byl čistě levicový, chápu, že pro pravicového politika nepochopitelný, ale čistě levicový, zdanit stamilionové zisky dolarového miliardáře,“ řekl Veseĺý. Stoprocentním vlastníkem loterijní firmy Sazka je společnost KKCG Karla Komárka.

Místopředseda ČSSD reagoval na slova Stanjury z ODS. „Sociální demokraté vybrali Sazku jako univerzálního viníka, jako toho, koho je potřeba potrestat. Vůbec tomu nerozumím a možná můžu slušně požádat pana poslance Veselého, aby řekl, v čem je to horší než ty bedny. V čem je to horší než kurzové sázky. V čem je to horší než všechny ostatní druhy hazardu, zrovna ta Sportka,“ ptal se Stanjura.

Vysvětlení Veselého, že ho chtěl zdanit stamilionové zisky dolarové miliardáře, přimělo poslance ODS, aby poukázal na to, s kým je ČSSD ve vládě. „Když se podíváte směrem ke mně, za mnou taky sedí dolarový miliardář, jak vy říkáte. Kde je ten systémový přístup. Ten jeden dolarový miliardář by vás mohl vyhodit z vlády, tak to musíme být opatrní. Ale jiný dolarový miliardář, nemůže ho vyhodit, tak to můžeme být levicově hrdinní. Tady vodíme čistokrevný třídní boj,“ kritizoval místopředsedu ČSSD šéf poslanců ODS.

„Pan poslanec Veselý se rád prezentuje jako ten mladý, dynamický, moderní, sociální demokrat. Chyba lávky. Je to ten starý, komunistický pohled. To je miliardář! Toho musíme zdanit! To je přece správně levicové téma. A pak se divíte situaci, v které jste. Já se vůbec nedivím,“ řekl Stanjura.

„Pokud by jakýkoliv zdroj, miliardář, bez ohledu na to, jestli sedí za mnou nebo někde jinde, provozoval jiný hazard, tak bych to navrhl. Já jsem jiného nenašel. Když to společně prozkoumáme, příště se na to podíváme a zdaníme i jeho. Je to nejjednodušší způsob. Říkám to otevřeně. Každý dolarový miliardář, který provozuje hazard, pěkně bych ho seknul,“ uzavřel přestřelku o zdanění loterií místopředseda ČSSD,



Sazka již podala k Evropské komisi stížnost kvůli nedovolené veřejné podpoře. Vadí jí, že Sněmovna zvýšila sazbu daně pro loterie, ale u ostatních druhů hazardu ji ponechala. Sazka také začala omezovat reklamu v médiích.