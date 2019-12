Češi věří víc slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové než Zemanovi

Druhý od konce pak je ruský prezident Vladimir Putin a německá kancléřka Angela Merkelová. Z listopadového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyplynulo, že jim nedůvěřuje kolem dvou třetin lidí.

CVVM zahrnul do výzkumu jak významné osobnosti světové politiky a aktéry významných událostí z poslední doby, tak některé nejvyšší ústavní činitele středoevropského regionu.

S výjimkou Čaputové byly ale podíly důvěry v tyto politiky nižší než jedna polovina a jen u Čaputové, maďarského premiéra Viktora Orbána a šéfa rakouských lidovců Sebastiana Kurze převažoval počet důvěřujících nad počtem nedůvěřujících. U slovenského premiéra Petera Pellegriniho a polského prezidenta Andrzeje Dudy byly jejich počty téměř vyrovnané, uvedli autoři průzkumu.

Českému prezidentovi Zemanovi vyjádřilo důvěru 46 procent veřejnosti proti 50 procentům lidí, kteří mu nedůvěřují.

Komu věříte víc? celkem hlasů: 351

U lídrů tří světových velmocí výrazně převažuje nedůvěra nad důvěrou. Merkelové nevěří 68 procent Čechů a 23 procent jí věří, americkému prezidentu Donaldu Trumpovi vyjádřilo nedůvěru 65 procent občanů a 23 procent důvěru, Putinovi nevěří 69 procent respondentů proti pětině lidí, kteří mu důvěřují.

Oproti loňskému průzkumu se mezi zmíněnými politiky změnilo hodnocení mimo jiné u Zemana, kterému ubylo o čtyři procentní body lidí, kteří mu důvěřují, a naopak mu o sedm bodů přibylo nedůvěřujících. O pět procentních bodů více nedůvěřujících hlasů od české veřejnosti získal také Pellegrini. Ostatní změny byly podle CVVM v rámci možné statistické chyby.

Průzkum CVVM se konal od 2. do 15. listopadu a zapojila se do něj tisícovka lidí starších 15 let.