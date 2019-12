Státnický i nic neříkající. Politici se neshodnou na Zemanově projevu

Prezident Zeman začal tím, že jsme úspěšnou zemí, která má nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii. Nezapomněl se dlouho zastavit u klimatické změny, kdy debatu o ní považuje za nové náboženství. S prezidentem souhlasil předseda ČSSD Jan Hamáček.

„Jeho slova beru jako výraz podpory práce současné vlády, tedy i ministrů za ČSSD. Jsem rád, že pan prezident velkou část projevu věnoval problematice klimatické změny. Dal tím najevo, že se jedná o vážný problém, kterému lidstvo bude v nejbližší budoucnosti čelit,“ reagoval na poselství Hamáček.

Prezident se pozastavil také u krajských voleb, které Česko čekají v příštím roce. Chtěl by, aby právě v těchto volbách dostali nejvíce hlasů hlavně úspěšní starostové, nikoli sesazení straničtí funkcionáři. Právě ČSSD přitom na pozici ministra kultury navrhovala voličsky úspěšného starostu Nového Města na Moravě Michala Šmardu, kterého prezident dlouhodobě odmítal jmenovat a nakonec ani nejmenoval.

Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš to považuje za dvousečné kázání. „Nemám rád, když někdo něco říká, a pak dělá něco jiného. Od prezidenta, který letos ‚zařízl‘ kandidáta sociálních demokratů do vlády, ačkoli to byl úspěšný starosta, tak tam vidím rozpor mezi vzkazem a tím, co sám tento rok udělal. Nesedí mi to dohromady,“ řekl předseda Pirátů Bartoš.

Prezident bez inovací vs. vyvážený státník

Vládní strany a opozice se dělí i v názorech na prezidentské poselství. Jedním z prvních témat byla zdlouhavá řízení, která jsou společně se solárními barony a klimatem v projevech stálicí. Podle předsedkyně TOP09 Markéty Pekarové Adamové neřekl Zeman nic nového.

„Jen potvrdil známá fakta, že se vládě nedaří zlepšit dostupnost bydlení, zrychlit soudní a stavební řízení, ani výstavbu dálnic. Žádné nové myšlenky, poselství, hodnoty, ideje ani vize pro naši zemi jsme však neslyšeli,“ reagovala na prezidentské poselství Pekarová Adamová. Novinky neslyšel ani předseda KDU-ČSL Marek Výborný, kterému navíc vadí bagatelizace klimatických změn.

„Chyběla mi i alespoň drobná sebereflexe, protože za řadu problémů nese politickou odpovědnost i on sám. Strkat hlavu do písku před zjevnými problémy s klimatem je bohužel nezodpovědné. A znovu opakovat líbivou tezi o pomalosti soudů je čirý populismus. Excesy existují všude, dobře se to poslouchá, ale není to pravda, stačí se podívat do jiných států EU. K zasypání příkopů ve společnosti projev přispěje těžko. A pokud jde o starosty, stačí sledovat naše kandidátky. To víme a děláme i bez prezidenta,“ dodal.

Radost nad podporou starostů má i Vít Rakušan. Předseda STAN připomněl, že právě na starostech staví svoje kandidátky. I když Zeman podle něj zvolil smířlivější tón, než je obvyklé, nesouhlasí spolu v zásadních věcech.

„Líbila se mi výzva k diskusi mimo naše sociální bubliny a v některých momentech za vcelku výstižný popis stavu věcí, a to především pomalosti, která brání Česku v dosažení úspěchu. Postrádal jsem ale vizi. Pohled do budoucna, stále to byl ten všeználkovský přístup politika z devadesátkové generace. Neshodnu se s ním v pohledu na ekologická témata, nevěnoval důraz závažným problémům - například s devastací krajiny pro ekonomické účely a stupňujícímu se suchu,“ vyjmenovával předseda STAN Vít Rakušan.



Sociální bubliny a rozumná diskuse u nás chybí

Politické strany se vesměs shodnou na několika bodech poselství prezidenta - všechny trápí dlouhé lhůty na úřadech nebo diskuse bez útoků. Premiéra Andreje Babiše projev potěšil.

„I ten jeho závěr, kde řekl, aby se lidi nenechali nikým manipulovat a měli na věci svůj vlastní názor, je v dnešní době fakt důležité. Lidé se uzavírají do vlastních sociálních bublin a nejsou schopni spolu normálně bez agrese diskutovat. Problémy si uvědomujeme a jsou naší prioritou v řešení. V klimatické otázce nesmíme být hysterici, ale řešit se musí,“ řekl Andrej Babiš, kterému prezident pochválil i Národní investiční plán. To naopak překvapilo předsedu Pirátů Ivana Bartoše.

„Nečekal jsem, že ho tam bude vyzdvihovat. Andrej Babiš to dával rok dohromady. Je to na 30 let dopředu a za zhruba osm bilionů korun investic. Investice ale znamená, že někam zainvestuji peníze a pak se to projeví zlepšením kvality života či dopravní obslužností. Tohle je ale seznam projektů, kdy ani někteří starostové nevědí, že jim to tam někdo plánuje stavět. Věnovat část poselství vyzdvihování tajného Národního investičního plánu bez opory v příjmech se mi zdá jako úlitba Babišovi,“ komentoval prezidentská slova Bartoš.

Pevné zdraví a solární baroni

Do „tábora“ vyváženého stranického projevu se řadí i předseda SPD Tomio Okamura, který nezapomněl okomentovat i zdravotní stav prezidenta.

„Prezident byl zjevně v dobré kondici a přejeme mu pevné zdraví do dalších let. Hnutí SPD sdílí jeho kritiku stavu vymahatelnosti spravedlnosti a práva pro občany. Za tento stav nese plnou zodpovědnost současná i předešlé vlády,“ komentoval Okamura a dodal, že prezident pojmenoval správně rizika související s klimatickou politikou EU, které současná vláda ustupuje.



Vyváženost poselství prezidenta ocenil i předseda KSČM Vojtěch Filip s tím, že jde o jeho konzistentní názor jak na činnost vlády, tak na společenskou situaci. Přidal se ke kritice dlouhých termínů zahájení výstavby nových jaderných bloků nebo k vyjádření důvěry v ministryně spravedlnosti a místního rozvoje.