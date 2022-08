Bartoš jako hlavu státu vidí Nerudovou či Pavla. Na „superkandidáta“ nevěří

Jak v tuto chvíli vidíte prezidentskou volbu? Jsme už v polovině léta, volba se blíží a mělo by již zaznít jasné slovo.

Domníval jsem se, že v rámci současné vládní koalice a všech těch pěti stran bychom mohli jít cestou nějakého konsensuálního kandidáta. Pak mě docela překvapilo, i když u mě není úplným favoritem volby, jak silně se členové ODS vymezili vůči generálu Pavlovi.

Podobně jako v minulé prezidentské volbě Piráti nebudou stavět vlastního kandidáta. Kandidátů - i kvalitních - je už v tom ohlášeném portfoliu několik. Já jsem před měsícem spustil nezávaznou anketu, v níž měli členové Pirátské strany tři hlasy. Dal jsem možnosti plus každý mohl navrhnout. Řadí se to tam poměrně jasně.

Podporu Piráti vnitrostranicky vyjadřují Danuši Nerudové, druhý v pořadí je Petr Pavel a třetí je Marek Hilšer. Nemyslím, že je úplně nejchytřejší se bavit o stranických kandidátech, nebo o kandidátech vládních stran. Chci se s těmi třemi setkat a pobavit o tom, že taková podpora je a že na ni mohou odkazovat.

Nerad bych, protože někdo nemá v lásce politiku Pirátů nebo že se mu nelíbí Bartoš v politice, aby proto nevolil kandidáta, o kterém já řeknu, že je dobrý.

Dá se tedy čekat, že hlasy vašich členů a sympatizantů se rozprostřou mezi tyto tři kandidáty? Asi nedáte silné doporučení pro jednoho z těch tří. Nebo?

Pokud by byla nějaká zvláštní konstelace, že podle aktuálních průzkumů do druhého kola postupují dva naprosto nevolitelní kandidáti, Piráti a naši voliči by už v prvním kole volili velmi zkušeně a pragmaticky pouze toho kandidáta, který má šanci na druhé kolo.

Pokud by kandidoval pan Babiš, tak kandidáta pro druhé kolo proti panu Babišovi. A to musí být jeden z plejády evropsky smýšlejících, demokratických kandidátů. Rád bych byl, aby to byl kandidát liberální a kandidát, který reprezentuje hodnoty České republiky.

Vy sám osobně byste si také vybral příští hlavu státu z těch tří lidí, jak je teď řadí vaše strana?

V hlasování jsem použil dva hlasy, v té anketě, která je anonymní. Dal jsem to paní Nerudové a generálu Pavlovi. Třetí hlas jsem nevyužil.

Dá se tedy říci, že v prezidentské volbě si budete s velkou pravděpodobností vybírat z těchto dvou lidí?

S velkou pravděpodobností. Ale uvidíme, jak se to ještě pohne, protože stále se hovoří o oznámení nějakého superkandidáta, který všem vytře zrak. Tak já nevím, kdo by to měl být.

Volby do Poslanecké sněmovny a vznik nové vlády, ne naší vinou, nevyřešily rozpolcenou společnost. Politika v tom gardu opozice-koalice je velmi rozvratná, v tom jakým způsobem se opozice vymezuje proti krokům vlády, ale my si také nenecháme nic líbit. Tak si myslím, že o to větší poptávka je po tom, aby to byl prezident-sjednotitel národa v těžkých časech.

Na „superkandidáta“ na poslední chvíli nevěříte?

Ne.