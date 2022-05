Přeji si na Hradě Drábovou, členství v KSČ Petra Pavla neškrtá, říká Gazdík

„Nemyslím, že členství v KSČ by bylo pro nás nepřekročitelné. Důležitější jsou postoje generála Pavla, které prokázal i ve funkci nejvyššího vojenského představitele NATO,“ zastal se Gazdík v pondělí generála ve výslužbě, bývalého náčelníka Generálního štábu Armády ČR Petra Pavla, který v letech 2015 až 2018 působil ve funkci předsedy vojenského výboru NATO. Ale byl také před listopadem 1989 v KSČ.

Dnes zatím patří podle průzkumů veřejného mínění i kurzů bookmakerů k favoritům příští prezidentské volby. Ale zároveň platí, že pro premiéra Petra Fialu z ODS i další špičky vládní pětikoalice je problémem to, že byl komunista.

Bývalého komunistu nechce na Hradě premiér

„Bývalého člena strany bych si nepřál,“ řekl premiér Fiala v rozhovoru pro Reflex, když odpovídal na otázku, zda by se mu líbil bývalý člen Petr Pavel, který byl dříve v KSČ.

„To je jeho plné právo, aby si myslel, co uzná za vhodné. Nakonec je to volbou občanů,“ řekl iDNES.cz Petr Pavel. Připustil, že na některé voliče může mít názor premiéra, že kandidát na Hrad nemá být bývalý člen komunistické strany, vliv. „Někdo si rád dělá názor sám na základě vlastního poznání kandidátů,“ uvedl Pavel.

„Třicet let po revoluci bychom si mohli zasloužit kandidáta, který nebyl nikdy členem komunistické strany,“ řekl v debatě na CNN Prima News také šéf poslanců ODS Marek Benda a zkopíroval tak názor premiéra a šéfa ODS.

Radši řadového exčlena KSČ, než někoho, kdo spolupracoval s StB, říká šéfka TOP 09

„33 let od sametové revoluce už je skutečně na čase, abychom měli prezidenta, který si s totalitním režimem a KSČ nijak nezadal,“ uvedla pro iDNES.cz předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Ale pokud bych si měla vybírat mezi někým, kdo byl řadovým členem a někým, kdo i aktivně spolupracoval s StB, tak samozřejmě mám jasno. Nicméně debata ohledně kandidátů stále probíhá i v našich stranách a koalicích a její výsledek nyní nelze předjímat,“ říká Pekarová Adamová v narážce na možný souboj Petra Pavla a bývalého premiéra Andreje Babiše. Ten byl stejně jako Pavel také v KSČ, ale navíc se doposud soudí, protože odmítá, že by vědomě spolupracoval s tajnou policií bývalého režimu.

„Byl bych samozřejmě rád, pokud by byl kandidát, který by měl šanci na vítězství a který by zároveň neměl minulost jakkoliv spojenou s KSČ. Myslím si, ze by bylo určitě dobře, kdyby se všechny vládní strany shodly na podpoře jednoho kandidáta,“ uvedl šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš i lidovců Marian Jurečka na položenou otázku, nakolik může kandidáta na Hrad diskvalifikovat členství v KSČ, neodpověděli. Vyhnuli se i odpovědi, zda se kvůli tomu může stát, že koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) bude podporovat jiného kandidáta, než koalice Pirátů a STAN.

„Jako strana máme množinu jmen, která bychom rádi na Hradě viděli. Musí to být někdo, kdo bude společnost sjednocovat a naši zemi dobře reprezentovat. Byli bychom rádi, aby se podařilo najít shodu za celou vládní koalici,“ sdělil iDNES.cz první místopředseda lidovců Jan Bartošek.

Podpora stran má omezený dopad, míní Gazdík

„Ve vládní koalici jsme o tom zatím nediskutovali a je klidně možné, že budeme mít různé favority. Ostatně je to přímá volba a podpora stran má omezený dopad,“ uvedl v pondělí místopředseda STAN Gazdík.

Nejen jemu, ale také šéfovi strany, ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi by se jako kandidátka zamlouvala šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. „Mně by se to moc líbilo, ale Daně Drábové ne,“ pojmenoval ale také, v čem je problém s Drábovou, na dubnovém sjezdu ODS Vít Rakušan.

Jistotou, z hlediska toho, co přesně udělají strany koalice, je tak zatím jen to, že kandidaturu na Hrad nechce zkusit premiér Petr Fiala. „Svůj úkol vidím tam, kam mě občané poslali a to, abych byl předsedou vlády České republiky,“ řekl premiér a lídr koalice Spolu ve videu Otázky a odpovědi předsedy vlády Petra Fialy z Kramářovy vily, které zveřejnil na sociálních sítích.