Kalousek přiznal, že mu vysoká politika chybí. Vidí teď tři kandidáty na Hrad

Dostal se dokonce do křížku se současnou šéfkou TOP 09, šéfkou Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou. Vadilo mu, když o něm říkala, že za zavřenými dveřmi navrhoval zmražení důchodů.

„Zásadně nevynáším diskuze „za zavřenými dveřmi“, jenom musím říct, že jsem to nenavrhoval. Tím nechci říct, že Markéta lže. Jenom to asi zase nepochopila,“ napsal 18. července na Twitteru Kalousek.

„Mirku, navrhoval jsi nealokovat do letošního rozpočtu 21 mld potřebných na zvýšení penzí a nesahat na platby za státní pojištěnce. Vzhledem k současným cenám by důchodci byli ve strašné situaci. A pokud to někdo špatně pochopil, tak úplně všichni v místnosti. Teda kromě Tebe,“ odvětila mu šéfka TOP 09 Pekarová Adamová.

Kalousek si pomohl citací básníka Halase

Nyní Kalousek naznačuje, že by se mohl pokusit o návrat do vysoké politiky. Když na konci července podepsal petiční arch, aby na Hrad kandidovala Danuše Nerudová, jedna z uživatelek Twitteru Kalouskovi napsala, že poprvé od jeho rezignace je upřímně ráda, že odešel z aktivní politiky. Kalousek jí odvětil citací z citací knihy Františka Halase zakončenou slovy názvu díla: „Já se tam vrátím.“

„Přišlo mi to situačně vtipné, tak jsem to napsal. Politika mi chybí, nicméně to, co se teď děje ve Sněmovně, zase příliš s politikou nesouvisí,“ řekl v úterý bývalý šéf TOP 09 a exministr financí.

„Žiju si svůj soukromý spokojený život, což mě nezbavilo zájmu o politiku. Vím, že letos ani příští rok nebudu nikam kandidovat, pak jsou každý rok vždy nějaké volby a já fakt nemohu vyloučit, že se budu o něco ucházet. Ale že bych měl jasný plán, že chci v roce 2024 kandidovat do Senátu, nebo že chci založit politickou stranu a vést ji do vítězných voleb, tak to zatím rozmyšlené nemám,“ řekl iDNES.cz Kalousek.

Popisuje, proč nakonec nepůjde v lednu do boje o Hrad. „Velmi vážně jsem přemýšlel o prezidentských volbách, což jsem si nemyslel, že bych měl velkou šanci, ale lákala mě ta kampaň. V téhle sociální frustraci, která nás čeká na podzim, já prezidentskou kampaň vést nechci,“ svěřil se Kalousek.

A na dotaz, jak by se zachoval, kdyby ho premiér Petr Fiala oslovil, odvětil: „To naprosto nehrozí. Já bych mu vysvětlil, proč jsem na to nevhodný, protože neumím lidem, kteří budou v zoufalé situaci, vysvětlovat, že jim zařídím levnější elektriku. Příliš mi nevyhovují chlácholivé pindy, že se o všechny postaráme.“

Na Hradě chce Fischera, Nerudovou či Středulu

Poté, co si ujasnil, že on sám se prezidentské volby v příštím roce nezúčastní, má Kalousek momentálně tři kandidáty na příštího prezidenta.

Jeho volbou číslo jedna je senátor Pavel Fischer, který kandidoval již v roce 2018 a který zatím kandidaturu v lednu příštího roku nepotvrdil. „Jednou jsem Pavlu Fischerovi řekl, že bude-li kandidovat, tak z těch jmen, která připadají v úvahu, je on pro mě číslo jedna a on se netvářil, že by mu to vadilo,“ řekl iDNES.cz Kalousek. Myslí si, že Fischer nakonec kandidovat bude.

Náhradní varianty jsou pro něj bývalá rektorka Masarykovy univerzity v Brně Danuše Nerudová a šéf odborové centrály ČMKOS Josef Středula. Oba již sbírají potřebné podpisy, aby mohli kandidovat. „Jsou to jména, která by mi na Hradě nevadila,“ říká Kalousek o Nerudové a Středulovi.

K odborovému předákovi ještě dodal, že ve Strakově akademii by ho jako premiéra nechtěl. „Na Hradě myslím, že by byl dobrým prezidentem,“ prohlásil exministr financí o Středulovi.

Nekompromisně kritický je naopak Kalousek vůči dvěma mužům, kteří zatím podle průzkumů veřejného mínění mají největší šanci - bývalému premiérovi Andreji Babišovi a generálovi Petru Pavlovi, bývalému náčelníkovi Generálního štábu Armády ČR, který působil i ve funkci předsedy vojenského výboru NATO. „Myslím, že 32 let po Listopadu bychom mohli mít někoho, kdo nedostal od silových složek komunistického režimu nikdy žádné krycí jméno,“ říká Kalousek. Babiš se stále soudí, nesouhlasí totiž s tím, že ho StB vedla jako agenta s krycím jménem Bureš. A Petra Pavla evidovala, jak upozornil historik Pavel Blažek, vojenská rozvědka s krycím jménem Pávek.

Svou nechuť k oběma dosavadním favoritům prezidentské volby vyjádřil Kalousek i tweetem, který vzbudil velkou pozornost. „Asi si to zasloužíme. Asi nám nezbývá nic jiného, než 32 let po Listopadu volit jednoho nebo druhého “prominentního spratka“ z té či oné prominentní bolševické rodiny. V takovém případě bych volil @general_pavel. Pořád ale doufám, že budu mít důstojnou šanci,“ napsal doslova Kalousek.