Zasloužíme si, aby příští prezident nebyl bývalý člen KSČ, říká Benda

Politici vládní ODS vnášejí do prezidentské volby prvek, který by ze hry dostal některé kandidáty, pokud by se s tím ztotožnili i voliči. „Třicet let po revoluci bychom si mohli zasloužit kandidáta, který nebyl nikdy členem komunistické strany,“ řekl v debatě na CNN Prima News šéf poslanců ODS Marek Benda.