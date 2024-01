Omluvte se mi za hlásnou troubu Kremlu, odmítla Schillerová výzvu premiéra

Spor se na sociálních sítích rozhořel po vystoupení Schillerové, která v úterý ve Sněmovně obhajovala svá dřívější slova, že – „my se nechceme připravovat na válku, my chceme žít v míru“.

„Prý strašíme jadernou válkou. Ne, to nestrašíme my. To straší Rusko. A proto musí být poraženo,“ reagovala na její slova Pekarová Adamová, za což ji pak Schillerová označila za gaučovou válečnici a přirovnala k ruské propagandistce Zacharovové.

„Nastavila jsem zrcadlo. Neudělala jsem totiž nic jiného, než že jsem zcela záměrně použila slovník pětikoalice. Minulý týden mě paní Pekarová označila za hlásnou troubu Kremlu, o kolegovi Karlu Havlíčkovi koaliční politici mluví jako o agentu Rosatomu. Před volbami oblepili celou republiku plakáty Andreje Babiše s Putinem. Za proruského označují každého, s kým nesouhlasí, určitě si vzpomenete, jak paní paní Pekarová mluvila o protivládní demonstraci jako o dnech Varšavské smlouvy. Ani v jednom případě jsem nezaznamenala, že by pan premiér vyzýval k omluvě. Pokud mu ale jimi nastavený slovník už nevyhovuje, očekávám, že se nejprve za ty urážky a útoky omluví,“ reagovala Schillerová na výzvu premiéra Petra Fialy, ať se šéfce Sněmovny omluví.