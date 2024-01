Jurečka má rezignovat, zní z ANO. Piráti jsou smířliví, šéfové STAN i TOP 09 mlčí

„Nevolám po jeho odvolání, nechci spekulovat, co bych udělal já, v devět byla vláda a tam byl a tam jsem od Policie České republiky dostal informace,“ řekl v pondělí iDNES.cz pirátský ministr zahraničí Jan Lipavský.

„Nerad někoho moralizuji, každý si musí své jednání se sebereflexí vyhodnotit sám. Nicméně i vzhledem k tomu, o jak citlivý kontext šlo, nepovažuji rozhodně postup pana Jurečky a hlavně následnou komunikaci, za správné. Omluva a vysvětlení je rozhodně na místě a to hlavně směrem k lidem, kterým tragédie na FF bolestivě zasáhla do života,“ uvedl v pondělí šéf Pirátů Ivan Bartoš.

„U případné rezignace nicméně reflektuji i dopady na chod MPSV, kde je nyní rozpracovaná řada důležitých agend včetně reformy důchodového systému, kdy výměna ministra by tyto potřebné věci zpozdila a zkomplikovala. Další kroky jsou na vyhodnocení KDU-ČSL,“ doplnil Bartoš.

„Domnívám se, že účast na večírku a vůbec jeho neukončení byla chyba. Ministr se za ni omluvil a mělo by to být dostačující. Tvrzení o několikanásobném lhaní vnímám jako tvrzení MF DNES a zcela upřímně se v tom tvrzení moc neorientuji,“ uvedl Jurečkův straník poslanec Aleš Dufek, který je zároveň šéfem poslaneckého klubu KDU-ČSL.

„Pro mne, a nic na tom nemění ani odstup ubíhajících dní, je to velmi emocionální a těžké hovořit o tragédii na Filozofické fakultě. Přinutilo mně to přemýšlet o mnoha věcech, ale také jsem si řekla, ze nebudu nikoho kádrovat. Rozhodnutí je plně v kompetenci Mariana Jurečky,“ řekla v pondělí poslankyně STAN a členka předsednictva hnutí Věra Kovářová.

„Myslím si, že bylo chybou večírek na MPSV nezrušit a pan ministr měl podle mě komunikovat mnohem transparentněji,“ řekl poslanec STAN Lukáš Vlček.

Redakce iDNES.cz a MF DNES oslovila s žádostí o komentář i šéfku TOP 09 a Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou a šéfa STAN a ministra vnitra Víta Rakušana. Do vydání článku ale ani jeden z nich neodpověděl.

Místopředsedkyně lidovců Šárka Jelínková míní, že Jurečka resort práce řídí dobře. „To je důležitým bodem v tom, že ho budeme podporovat. Já osobně ho budu podporovat,“ řekla Jelínková, která je Jurečkovou politickou náměstkyní na ministerstvu.

„Nejsem soudce, Marian Jurečka se omluvil, já bych v jeho situaci odstoupila,“ uvedla v pondělí senátorka Jaromíra Vítková zvolená v roce 2022 za KDU-ČSL, ODS a TOP 09.

Měl rezignovat dávno, míní ANO

Bývalý předseda vlády Andrej Babiš spolu se svými kolegy z opozičního hnutí ANO vyzval premiéra k odvolání Mariana Jurečky. V pořadu Impulsy Honzy Benešovského řekl, že vnímá jako největší problém způsob, jakým se ministr práce postavil k celé záležitosti okolo večírku na svém resortu.

„Já jsem před chvílí vyzval pana premiéra, aby ho okamžitě odvolal, protože pan Jurečka tady už dva týdny nestydatě lže do očí všem,“ uvedl Babiš. Správně se podle Babiše k věci nepostavil ani premiér Petr Fiala. „Každý může pochybit, ale měl se k tomu postavit jako chlap. Za naší vlády, když se stalo takové pochybení, no já jsem nemilosrdně ministra zdravotnictví Prymulu okamžitě odvolal. Nebo Hnilička, který porušil pravidla, taky okamžitě skončil. Některé chyby není možné jenom omluvit,“ řekl šéf hnutí ANO.

K odpovědnosti vyzývá minsitra Jurečku i premiéra Fialu také předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová. „Pan Jurečka měl už dávno rezignovat, a pokud to neudělá sám, má být soudný premiér. Dva týdny si tu dělá z celého národa blázny a s každým dalším pokusem o vysvětleni přichází nová lež,“ uvedla v pondělí Schillerová.

„Minimálně panu Jurečkovi připomeneme, jak nekompromisně vyzýval kvůli večírku třeba Milana Hniličku k rezignaci nejen na post šéfa Národní sportovní agentury, ale i na poslanecký mandát,“ doplnila Schillerová. Podle ní ministr práce a sociálních věcí podobně vyzýval Janu Mračkovou Vildumetzovou, která sama rezignovala na post místopředsedkyně Poslanecké sněmovny jen kvůli vazbám svého manžela.

„Hlavní problém je to, aby se řekla pravda. To je celé. Marian Jurečka se do toho zamotal. Kdyby na začátku řekl, jak to bylo, už to mohlo být vyřešené,“ uvedl v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS předseda SPD Tomio Okamura.

Podle některých dalších lidovců Jurečka pochybil v etické rovině, ale zákony neporušil. Práci v resortu by měl dokončit, míní senátorka Miluše Horská či poslanec Jiří Navrátil.

Vánoční večírek ministerstva se konal 21. prosince, kdy po střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze zahynulo 14 lidí a 25 bylo zraněno. První zprávy o obětech tragické události se objevily v médiích krátce po 15:30. Jurečka v pondělí zopakoval, že mobil nesledoval a „v plném rozsahu“ se o situaci dozvěděl až v 18:26, kdy si přečetl textovou zprávu o svolání mimořádného jednání vlády.

O Jurečkově setrvání ve vládě bude v úterý jednat celostátní výbor lidovců. „Nebudu aktivně dávat návrh na usnesení, které by mělo vést k hlasování o mém odvolání,“ uvedl Jurečka k mimořádnému úternímu jednání širšího vedení strany. Předpokládá, že ještě před výborem proberou situaci i lídři koaličních stran na jednání takzvané K5. Jurečka řekl, že mu někteří členové kabinetu psali. „Nevnímám to tak, že by kdokoliv z koaličních partnerů navrhoval, že by chtěl, abych rezignoval,“ sdělil šéf resortu práce.

Premiér Petr Fiala (ODS) v neděli v pořadu Partie televize Prima CNN řekl, že je podstatné, že Jurečka uznal chybu a omluvil se. Uvedl, že kdyby měl pocit, že šéf lidovců nemá být ve vládě, už by potřebné kroky podnikl. Je důležité, aby šéf resortu práce záležitost objasnil, dodal předseda vlády. „Dostatečně jsem vysvětlil všechno, co jsem k té události říci mohl,“ řekl Jurečka.

Šéf lidovců a ministr práce čelí kritice za to, že se vyjádřil k resortnímu večírku až po dvou týdnech. Kritici mluví i o tom, že neřekl pravdu. Poukazují na to, že členové vlády a Bezpečnostní rady státu mají informace v reálném čase. „Já jsem neříkal lež. Když dávám vyjádření, tak nelžu... říkám to tak, jak sled událostí byl. Kdybych informace měl, tak jsem udělal jiné kroky,“ řekl Jurečka. Zopakoval, že situaci špatně vyhodnotil. Znovu se omluvil.