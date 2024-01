Schillerová přirovnala šéfku Sněmovny k mluvčí Lavrova, premiér žádá omluvu

Spor se na sociálních sítích rozhořel po vystoupení Schillerové, která ve Sněmovně obhajovala svá dřívější slova, že „my se nechceme připravovat na válku, my chceme žít v míru“.

„Má-li být hlavním tématem politiky válka, budeme válku mít; budeme-li mluvit o míru, máme šanci mít mír. Posilujme naši obranu, ale neděsme společnost jadernou válkou. Vyděšená společnost není ani silnější, ani odhodlanější. Chtít mír neznamená obětovat Ukrajinu, ani pozvat do Prahy ruské tanky. Zárukou naší bezpečnosti je členství v NATO a vzájemná jaderná rovnováha, nikoliv válečná rétorika politických ideologů, kteří za každou zmínkou o míru hledají proruské šváby. Nedovolme, prosím, proto, aby se mír stal sprostým slovem,“ řekla šéfka poslanců ANO.

„Trochu jsem doufala, že paní poslankyně Schillerová se od svého výroku ‚my se nechceme připravovat na válku, my chceme žít v míru‘ distancuje, bohužel dnes (v úterý, pozn. red.) na jednání PS pokračovala. Prý strašíme jadernou válkou. Ne, to nestrašíme my. To straší Rusko. A proto musí být poraženo,“ reagovala na její slova Markéta Pekarová Adamová.

„A já jsem popravdě ani nedoufala, že Marija Zacharovová české politiky sebere odvahu mi svoje nehoráznosti zopakovat ve Sněmovně do očí. Místo toho jako správná gaučová válečnice zase utekla nálepkovat na sítě. Mimochodem, s tím Medveděvem máte společného víc, než si myslíte,“ opáčila jí Schillerová.

Ubohost vaší reakce je jako Rusko, nezná hranice, ohradila se šéfka Sněmovny

„Ubohost této Vaší reakce je jako Rusko. Nezná hranice,“ nenechala si to líbit šéfka Sněmovny Pekarová Adamová.

„Kdo nemá argumenty, uráží. Urážky ale jen ukazují slabost toho, kdo je používá. Od opozice jsme už na ledacos zvyklí. Ale nezvykejme si. Alena Schillerová by měla svůj nevhodný, osobně urážlivý příspěvek rychle smazat a Markétě Pekarové Adamové (tak se paní předsedkyně jmenuje) se omluvit. Nejen kvůli politické kultuře v naší zemi, ale i kvůli sobě. Její slova neříkají nic o Markétě Pekarové Adamové, ale říkají hodně o Aleně Schillerové,“ zastal se předsedkyně Sněmovny premiér Petr Fiala.

Ministr vnitra a předseda STAN označil výrok Schillerové za „neomalený“.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová loni na jaře například označila za nehorázné, že Česko modernizovalo tanky z Maroka a následně je předalo Ukrajině, která se už přes rok brání ruské agresi. Česko podle mluvčí tyto tanky, modernizované českou zbrojovkou, Maroku zabavilo, aby je předalo „neonacistickému režimu“ v Kyjevě.

Dodala, že „soudě podle všeho, dějiny nic nenaučily nynější vedení České republiky, které ochotně přeměnilo svou zemi v jedno z hlavních míst pro výrobu, opravy a modernizaci vojenské techniky předávané kyjevskému neonacistickému režimu“.