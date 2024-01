Stínová vláda ANO se vyjádří ke korespondenční volbě pro Čechy v zahraničí

Volit i korespondenčně by Češi v zahraničí mohli už v roce 2025, tato možnost by se podle návrhu koalice týkala už příštích voleb do Sněmovny. Vláda podpořila návrh, který s tím počítá. Jeho.prosazení je jednou z letošních priorit vládní pětikoalice.

Korespondenční volbu slibovala v programovém prohlášení i menšinová vláda ANO a ČSSD.

„Zjednodušíme volební pravidla tak, aby se občanům usnadnil přístup k volbám (včetně zavedení korespondenční volby, zrušení místní příslušnosti pro vydávání voličských průkazů). Prosadíme zefektivnění volby do Senátu zavedením jednokolového systému,“ bylo uvedeno v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše. ANO ale na korespondenční volbu změnilo názor.

„Důvody, proč hnutí ANO na korespondenční volbu změnilo názor, jsou jasné a logické. Po zkušenostech ze zahraničí je jasné, že korespondenční hlasy mohou vést ke zpochybňování voleb a ztrátě důvěry občanů v celý systém. To my riskovat nechceme. Korespondenční volba totiž v prvé řadě prolamuje princip tajné a svobodné volby, tak jak ji garantuje ústava,“ napsal do čtvrteční MF DNES bývalý premiér a šéf ANO Andrej Babiš.