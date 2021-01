Policie odložila případ ruského diplomata, který kupoval munici na černém trhu

„Trestní stíhání nelze zahájit, jde-li o člověka, který je vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení,“ uvedl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala s odkazem na mezinárodní právo. Dodal, že státní zástupce tak akceptoval usnesení policie, kterým byla věc odložena z důvodu nepřípustného trestního stíhání, informoval Radiožurnál.



Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zatkli diplomata loni v červnu ve středočeských Říčanech přímo při přebírání zboží. Podle Radiožurnálu šlo mimo jiné o speciální náboje Lapua do odstřelovacích pušek. Po zatčení musela policie diplomata propustit právě s ohledem na jeho imunitu, odcestoval pak zpět do Ruska. Radiožurnálu tyto podrobnosti potvrdily čtyři zdroje z českých tajných služeb, dalších bezpečnostních složek a diplomacie.

České úřady od začátku pracovaly s verzí, že nákupem munice plnil diplomat služební úkol. Tajné služby jsou podle informací Radiožurnálu přesvědčené o tom, že ve skutečnosti šlo zřejmě o příslušníka ruské vojenské rozvědky GRU.

Na co přesně byly finské náboje Lapua, kupované na parkovišti před říčanským tenisovým klubem Oáza, určené, není jasné. „Bylo toho každopádně hodně a na koroptve to samozřejmě nekupoval. Zřejmě to bylo určené pro evropské gangy nebo pro speciální ruské jednotky, které v Evropě tajně působí,“ uvedl velmi dobře informovaný zdroj.

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček si kvůli kauze podle informací Radiožurnálu předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. Petříček schůzku odmítl komentovat a ruská ambasáda na otázky Radiožurnálu neodpověděla.