Diplomat kupující náboje pobouřil opozici. Půlku Rusů poslat domů, vyzývá

Na případ ruského diplomata, který nelegálně nakupoval náboje do odstřelovacích pušek, upozornil server iRozhlas. Podle jeho zdrojů byl muž kvůli diplomatické imunitě hned propuštěn na svobodu, poté odcestoval do Ruska.

Ruská diplomatická přítomnost je ale v řadě zemí problematická dlouhodobě. Část opozičních politiků proto upozorňuje na nepoměr mezi ruským zastoupením v České republice a českým zastoupením v Ruské federaci.

Že rozsah ruské diplomatické mise v Česku není standardní, si myslí třeba předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. „Je zde mnoho ‚diplomatů‘, kteří dle mého názoru rozhodně neplní jen standardní diplomatické činnosti. Poslední případy to jasně ukazují,“ uvedl. Ministerstvo zahraničí by tak podle něj mělo jednat o rozsahu ruské diplomatické mise a být daleko striktnější při akreditaci těchto diplomatů.

Podobný názor zastává i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Ruská ambasáda má u nás dvakrát více lidí než my v Rusku. Tento nepoměr sice trvá už dlouho, ale je na čase jej dát do souladu – zvlášť po všech těch kauzách z poslední doby,“ míní.

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan připomněl, že právě o nepoměru diplomatických misí obou zemí se hovoří již několik let. „V médiích se otevřeně píše, že nemalé množství těchto ‚diplomatů‘ jsou pracovníci tajných služeb. Snížení početního stavu ruské mise v Praze by bylo zcela na místě, podporovali jsme to i po ‚kauze ricin‘, ale to je teď na vládě a jejím přístupu k Rusku,“ uvedl.

Naopak předseda SPD Tomio Okamura si chce počkat na oficiální vyšetření celé kauzy. To dal do souvislosti právě kauzou ricin. Kvůli té Česká republika před dvěma měsíci vyhostila dva ruské diplomaty. Jeden z nich měl podle původních zpráv představovat hrozbu pro tři české komunální politiky, to však později vláda vyvrátila s tím, že šlo o vnitřní boj na ambasádě.

Další politici, třeba lidovec Jan Bartošek, se ke kauze vyjádřili na Twitteru. „Rusko se u nás chová naprosto bez pravidel a respektu k právu. Ani tohle není argument ke snížení počtu ruských diplomatů na polovinu?“ napsal. Dodal, že bez tvrdé odpovědi si bude Rusko „stále víc dovolovat“.

Senátor za TOP 09 Tomáš Czernin označil celou kauzu za nehoráznost. „ Z ČR by měl vyletět nejen dotyčný ‚diplomat‘, ale celá ta skvadra s velvyslancem v čele. Pak lze začít budovat diplomatické mise od začátku, jedna k jedné,“ uvedl.

Dvakrát více ruských diplomatů

Ministr zahraničí za sociální demokraty Tomáš Petříček na dotaz iDNES.cz uvedl, že snižování stavů funguje vždy recipročně. „Když jsme naposledy začátkem června vyhostili dva ruské diplomaty, jistě si vzpomínáte, že domů museli i dva čeští pracovníci působící v Moskvě,“ řekl. Problémy mezi oběma zeměmi se podle něj budou řešit na plánovaných česko-ruských konzultacích.

Rusko má v České republice dlouhodobě více než dvojnásobné zastoupení ve srovnání s diplomatickou misí České republiky v Rusku. Na tento nepoměr ostatně dříve upozornila i BIS ve své výroční zprávě.

„Velikost ruské diplomatické mise a její vysoká ‚promořenost‘ osobami s afiliací na ruské zpravodajské služby dlouhodobě způsobuje nárůst rizik spojených s lehkovážným přístupem českých občanů, zejména politiků a státních zaměstnanců, k neutajovaným, ale interním, neveřejným informacím,“ uvedla zpravodajská služba v roce 2018.