Jaké jsou problémy úsporného balíčku? V Rozstřelu odpoví exprezident Klaus

Exprezident také v pondělním Rozstřelu odpoví na to, jak by měly vypadat okamžité kroky stávajícího ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) a potažmo celé vlády Petra Fialy (ODS).

Klaus okomentuje také největší problémy konsolidačního balíčku. Co v něm chybí? Kde nejradikálněji škrtat? Umí premiér Petr Fiala dostatečně přesvědčit veřejnost o nutnosti úspor? A hrozí Česku bankrot? Také na to se zeptá moderátor Vladimír Vokál.

Konsolidační balíček už v minulosti několikrát kritizoval. Vládní koalice podle něj návrh nedostatečně konzultovala s opozicí i odborníky. „Jedná se o klasický úsporný balíček, kterých jsme už za posledních 20 let provedli několik, ale prodává se to jako reformní čin. To je mystifikace veřejnosti,“ napsal v komentáři pro iDNES.cz.

Klaus nedávno kritizoval také prezidenta Petra Pavla. Současná hlava státu podle něj dělá okázalá gesta a dělá frajeřinu. Pavel navíc poděkoval za rozvoj česko-německých vztahů mluvčímu Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndu Posseltovi, kterého Klaus označil za „otazníkovou osobnost“.