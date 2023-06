Fiala versus Babiš. Premiér se s šéfem ANO utká v televizní diskusi

„Myslím, že je důležité, abychom o klíčových věcech, které se týkají zahraniční politiky a směřování naší země, vedli dialog mezi klíčovými politickými silami v naší zemi,“ řekl po schůzce Fiala.

„Jsem rád, že stávající vláda pokračuje v zahraničně-politické orientaci země,“ uvedl Babiš. Neřekl, zda ANO podpoří česko-americkou smlouvu při ratifikaci v parlamentu. „Budeme to diskutovat v rámci klubu, jsou na to různé názory,“ uvedl s tím, že možná by bylo dobře, kdyby se ještě víc vysvětlovala.

Dá se očekávat, že v televizní debatě to mezi Babišem a Fialou bude více jiskřit než v pátek na Hradě. Budou totiž mluvit o úsporném balíčku, který sama vláda nazývá ozdravný a bude znamenat škrty i zvyšování daní, i o vládou chystané penzijní reformě.

Pokud by vláda žádná opatření neudělala, schodek rozpočtu v příštím roce by byl podle premiéra o 94 miliard korun vyšší, v roce 2025 o 148 miliard korun.

Penzijní věk se má nastavovat podle koalice podle vývoje doby dožití každý rok lidem, kterým je 50 let. Průměrná doba pobírání důchodu má přitom zůstat 21,5 roku. Zvýšit se mají odvody pro OSVČ a právnické osoby mají podle vlády nově platit daň z příjmu 21 procent.

Sazby DPH mají být 12 a 21 procent, přitom nulové zdanění má být nově pro knihy. Zrušit chce koalice 22 daňových výjimek, například školkovné, a desítky miliard seškrtat v národních dotacích.