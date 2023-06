ANO a pětikoalice drží pozice, přechody voličů mezi bloky jsou velmi vzácné

Volby by v květnu podle modelu STEM, který v neděli zveřejnila televize CNN Prima News, vyhrálo opoziční ANO s 33,5 procenty hlasů, před ODS se 14,6 procenty a Piráty s 10,8 procenty. Podle analýzy, kterou agentura poskytla, nejsilnější míru přijatelnosti vykazuje hnutí ANO, když jej zvažuje až 37 procent veřejnosti. „Zjevně dokáže oslovit rozmanité skupiny voličů,“ stojí v závěrech analýzy.

„Strany vládní koalice od sněmovních voleb v součtu mírně ztratily, nesledujeme však systematický přesun jejich voličů k jiným uskupením. Jejich voliči patrně nevidí relevantní alternativu,“ upozorňuje STEM.

SPD má 9,3 procenta, STAN s 5,8 procenta. Ze Sněmovny by vypadly vládní strany TOP 09 a KDU-ČSL, pokud by kandidovaly samostatně. TOP 09 by podle volebního modelu STEM v květnu získala samostatně 4,7 procent a lidovci 3,4 procenta.

Průzkum však nijak nevzal v potaz, že jak TOP 09, tak KDU-ČSL, jsou součástí koalice SPOLU s občanskými demokraty. Agentura STEM rovněž poskytla analýzu průzkumu. Z ní například vyplynulo, že pětina až čtvrtina veřejnosti se řadí mezi obvyklé nevoliče, necelá polovina naopak obvykle volí a má zpravidla jasno, koho podpoří.

„Zbylá třetina si svojí volební účastí není jista, váhá nad svou účastí nebo nemá jasno ve výběru strany. Právě tato skupina a odhad jejího volebního chování jsou klíčové pro volební modely i volební výsledek,“ uvádí analýza.

Současně podotýká, že maximální možný zisk vykazuje hnutí SPD s 22 procenty. SPD podle agentury pro voliče nese silný kritický náboj. Oproti dřívějšku nicméně mírně oslabilo, zřejmě ve prospěch nejsilnější opoziční síly – hnutí ANO – a také na tom patrně vydělala nové formace PRO.

STEM současně poukazuje na to, že politická scéna je stále výrazně rozpolcená na podporovatele stran vládních a opozičních.

Analýza společnosti STEM.

Agentura také uvádí, že u vládních stran je patrná silná vazba mezi všemi stranami.

ANO má oporu u starších voličů

„Je relativně nejméně přijatelná pro příznivce ostatních vládních stran. Potenciál i možný zisk STAN se po otřesech loňského roku stabilizuje,“ míní v závěrech agentura.

Hnutí ANO nachází významnou oporu u lidí se základním vzděláním a vyučených, a především pak u voličů starších 60 let. Mladí voliči nacházejí útočiště u Pirátů, STAN a také TOP 09. „Vládní strany si stojí dobře u lidí s vysokoškolským vzděláním, u nižších stupňů vzdělání je jejich pozice slabší,“ podotýká agentura a současně dodává:

„Nad volební účastí nejvíce váhají lidé ve věku 45–59 let. Pevné je odhodlání u voličů ODS i u voličů hnutí ANO. U ODS i ANO zaznamenáváme poměrně silnou osobní vazbu k volené straně.“