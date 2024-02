Co je defializace a v čem ANO souhlasí s vládou? V Rozstřelu vystoupí Havlíček

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Co přesně obnáší termín „defializace“, který hnutí ANO v posledních dnech hojně používá? Jaké současné vládní kroky považuje za největší problém? Co naopak vláda nedělá a dělat by rozhodně měla? Existují stále ještě témata, na kterých se ANO shodne se současnou koalicí?

Na tyto otázky se v pořadu Rozstřel zeptá moderátor Vladimír Vokál místopředsedy ANO Karla Havlíčka.

Havlíček komentoval po jednání stínové vlády ANO pondělní protesty českých zemědělců tak, že vláda v pondělí dostala od zemědělců facku zleva. „Dnes přiletí rána zprava,“ prohlásil místopředseda Sněmovny.

Havlíček pak vybídl vládu, aby problémy zemědělců řešila. Stínová vláda ANO podle něj zemědělce v boji proti politice kabinetu, kterou označil za nekompetentní, podporuje.