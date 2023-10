Havlíček o balíčku: Megalež. Fiala plánuje let na Měsíc, a nemá ani rogalo

V úvodu Rozstřelu Karel Havlíček vysvětlil, proč je stínovým premiérem on a ne Andrej Babiš: „O tom, kdo by byl tím finálním kandidátem na premiéra, musí rozhodnout předsednictvo. A teď rozhodlo tak, že povedu stínovou vládu. Mým cílem je dovést ji do vítězných voleb a pokud možno tak, abychom zvítězili s velkým náskokem.“

„A pochopitelně od toho se bude odvíjet všechno ostatní. Bude to o koaličním potenciálu a bude to také o výsledku. Pokud dopadneme dobře, samozřejmě máme větší šanci mít premiéra. Podle toho, jaká bude konstelace, ve finále se samozřejmě rozhodneme. Ale pochopitelně nemohu nijak unikat zodpovědnosti a jsem připraven odpovědnost na sebe vzít, i když je to dnes opravdu předčasné,“ říká Havlíček.

Sliby a megalež

A znamená to tedy, že se po příštích volbách bude Andrej Babiš držet v pozadí? Po polském vzoru Jaroslawa Kaczynského? „Já bych to nenazýval polským modelem nebo jakýmkoliv jiným modelem. Naším cílem je, aby se ANO dostalo do vlády a aby tam mělo pokud možno zásadní roli. Tedy nejenom aby mělo premiéra, ale aby naše hnutí nebylo nějakým otloukánkem.“

V další části Rozstřelu se Havlíček ostře pustil do vládního konsolidačního balíčku. „Není pravda, že tato vláda chystá prorůstová opatření. Když se na to podíváte v detailu, zjistíte, že zatím se (balíček) opírá hlavně o zvyšování daní, přitom vládní strany slibovaly, že daně zvyšovat nebudou. Slibovaly, že budou šetřit. Sliby uspořit z takzvaného dotačního balíčku se ukázaly jako megalež, protože dotační úspory můžete dělat zejména z peněz Evropské unie, a to nehraje v národním rozpočtu žádnou roli.“

Podle Havlíčka vláda dělá i další chybu. „Uvažuje čistě ve smyslu toho, aby přežila účetně tento rok, pak příští a možná přespříští rok. Ale nepřemýšlí nad tím, z čeho se v ČR budou generovat příjmy v letech následujících.“

A jak podle něj kabinet bojuje s letošním schodkem? „Opět lžou. Není to 252 miliard, ale je to téměř 300 miliard. Pouze opět švindlují a taktizují. Místo aby přiznali, že vydávají více na ministerstvo dopravy, tak mu dají na první pohled méně. Ministerstvo dopravy si pokoutně půjčuje u Evropské investiční banky jenom proto, aby snížili schodek státního rozpočtu, ale tím pochopitelně zvyšují veřejný dluh. To je neakceptovatelné.“

Podle něj činí strukturální schodek rozpočtu 200 miliard korun. Karel Havlíček přitom nevěří, že vláda bude zadlužení konsolidovat tempem, které slibuje. „Vláda opravdu vsadila zejména na zvyšování daní. Tváří se sice, že chce i šetřit, ale ve finále úspory zdaleka nejsou takové, jaké plánovala a hlavně už vůbec nejsou na dotačním byznysu.“

A co by navrhoval sám? „My bychom šli cestou úspor na jednotlivých resortech. Tady se shodneme s vládou. Jde třeba o slučování agend. Tam jsme to naplánovali na 20 miliard, tedy zhruba jako tato vláda.“

Návrat EET

„Pak bychom se s vládou shodli i na určitém přiměřeném zvyšování některých daní, říkejme tomu daní z neřesti, to jsou rovněž jednotky miliard. Ale poté bychom už nešli cestou zvyšování jiných daní, ale důsledného výběru daní. Jedním z příkladů je třeba elektronická evidence tržeb – EET,“ myslí si premiér stínové vlády.

„Neberu jako argument fakt, že to je příliš málo. Je otázka, kolik by to bylo ve výsledku. Za prvé elektronická evidence tržeb je symbolem, že zde nechceme šedou ekonomiku a v šedé ekonomice této vládě začíná skutečně ujíždět vlak. My jsme vždycky tvrdili, že EET dělá zhruba nějakých 14 miliard korun ročně,“ dodává Havlíček.

Stínovému kabinetu ANO vadí také to, že vláda rezignovala na strategické investice, které budou v budoucnu generovat růst české ekonomiky. Havlíček v této souvislosti kritizoval ambiciózní plány ministra dopravy Martina Kupky, který chce v následujících letech investovat do stavby infrastruktury, zejména dálnic a rychlodráhy.

„Jsou to nereálné sny ministra Kupky,“ navazuje místopředseda Sněmovny. „On to nemyslí zle, ale otázka je, co si může dovolit a jakou má pozici ve vládě, co nakonec vybojuje či nevybojuje. Je to jako když někdo plánuje investovat do cesty na Měsíc, a přitom nemá ani na rogalo.“

„V současné době je sice dobře, že pan ministr Kupka tvrdí, že by potřeboval v průměru v dalších deseti letech 300 miliard korun ročně na dopravní infrastrukturu. Ale on dneska s bídou dá dohromady 120 miliard ročně. Jenom podotýkám, že to je méně, než jsme dávali my v roce 2021. Tam to bylo 127 miliard,“ tvrdí Havlíček.

Dezorientovaný Fiala

„Pan premiér Fiala, který je zjevně dezorientován, ještě tvrdí, že tahle vláda dává na investice rekordní sumy,“ myslí si stínový premiér. „Ale to tak není. Tato vláda jen nutí resort dopravy, aby si peníze půjčoval od Evropské investiční banky. A kdo bude splácet tyto půjčky? Pochopitelně resort dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury. To tady historicky nikdy nebylo. Za pár let tak další ministři dopravy pomyslně poděkují panu Kupkovi, protože nebudou mít peníze na investice a budou muset splácet tyto dluhy.“

Vláda podle Havlíčka také nemá vizi toho, co chce. „To jsou s prominutím fráze. Nezlobte se, jsou to obecné kecy, jak bude vláda restartovat hospodářství. Jediné, co dělá, je, že dává zelenou veřejnému sektoru. Ale ne privátnímu sektoru.“

Podle něj stojí naše země před klíčovými projekty, které budou důležité pro budoucí rozvoj Česka. Jedním z nich je výstavba nových jaderných bloků v Dukovanech a v Temelíně. „Ať jen nekritizuji, bylo chybou, že se vláda v roce 2014 nepustila do výstavby nových bloků. Premiér Sobotka na to tehdy neměl odvahu.“

„Já jsem přišel do vlády v roce 2019 a první věc, kterou jsem udělal, bylo, že jsem dal dohromady tým na budování jádra,“ vzpomíná tehdejší vicepremiér Babišovy vlády. „Ale to už jsme museli řešit nejen Temelín, ale i Dukovany, protože ty mezitím začnou expirovat ve třicátých až čtyřicátých letech. Kompletně jsme tedy připravili výstavbu Dukovan.“

„A to včetně zákona, včetně investičního modelu, včetně obchodního modelu, včetně finančního modelu, včetně toho, že jsme společně s dalšími zeměmi, zejména s Francii, na evropské úrovni, po dvouletém boji proboxovali taxonomii (tedy že jádro bude představovat „zelenou“ investici – pozn. red.). Připravili jsme kompletní zadávací dokumentaci, rozjeli jsme bezpečnostní posouzení, které jsme uzavřeli, a tři potencionální dodavatele jsme předali zabalené s mašličkou nové vládě,“ vysvětluje místopředseda Sněmovny.

„Ta měla udělat jednu jedinou věc, a to je zahájit tendr, což udělala. Nicméně tendr se dnes blíží ke konci ve smyslu vyhodnocení a já vůbec nechápu, proč vláda nevyužila opce, kterou jsme jí dali do zadávací dokumentace, a nerozšířila to z důvodu energetických změn, které nastaly v těch posledních měsících, rovněž o další dva bloky v Temelíně. Díky tomu bychom snížili cenu i dukovanského pátého bloku.“

V závěru Rozstřelu pak Karel Havlíček kritizoval vládu za to, že Česko má extrémně vysoké ceny elektřiny. „Cena navíc ještě od nového roku vzroste. Pan ministr Síkela to v tomto ohledu řekl v neděli správně. Ale je třeba říct, že vzrostou kvůli této vládě. Uvědomme si, že máme regulovanou a neregulovanou cenu. Ta neregulovaná, to je cena na trhu, na burze. A ta klesá.“

Síkelu nebere vážně ani číšník

„Ale regulovaná cena, která je pod kontrolou Energetického regulačního úřadu a samozřejmě naší vlády, tak bohužel roste. Proč? Protože vláda popřela sama sebe a to, co tvrdila ještě v květnu, že neudělá, tedy že nepřevede obnovitelné zdroje zpátky na spotřebitele a na firmy, tak to nekompromisně udělá. A dokonce ve vyšší částce, než jak tomu bylo před energickou krizí. Nebude to tedy nějakých 19 miliard, ale 27 miliard,“ vysvětluje Havlíček.

„A do toho tu je ještě cena za přenos a distribuce, celkem dalších 38 miliard korun. Když to sečteme, regulovaná část elektřiny zásadním způsobem vzroste. Neregulovaná naštěstí klesá, ale cena elektřiny vzroste. Vláda nesplnila svůj slib a popravdě řečeno, pan ministr Síkela utrpěl neuvěřitelný debakl při vyjednávání rozpočtu. Protože on měl zájem, aby se to takhle neudělalo, to musím zase férově říct. Ale skutečně pan ministr Stanjura s ním vyběhl neskutečným způsobem. Pan ministr Síkela je v té vládě pátým kolem u vozu a myslím si, že na úřadě vlády už ho dneska nebere vážně ani číšník,“ kritizuje svého nástupce bývalý ministr průmyslu.

„Naše vláda, místo aby zastropovala ceny u výrobců a nenechala je vydělat nehorázné peníze a dokázala alespoň částečně srazit ceny, rezignovala na to, nechala je vydělat, a poté je zdanila. Teď vše komplikovaně přerozděluje, ale podstatné je to, že naše firmy se stávají nekonkurenceschopné. Například Německo to udělalo tak, že plyn i elektřinu mají o třetinu levnější, než mají naše firmy. Tak jak jim potom chcete konkurovat? Naše firmy utrpěly neskutečnou ránu,“ říká Havlíček.

„A jak bychom to řešili my?“ ptá se stínový premiér. „Zastropovali bychom ceny u výrobců. Nenechali bychom je vydělat a nedělali bychom to touto komplikovanou cestou, která je navíc velmi proinflační. A co se týká tohoto roku a regulovaných složek: já bych to rozdělil na 2 až 3 kroky. Co se týká převodu poplatků za distribuci a za přepravu, což je 38 miliard korun na spotřebitele a na firmy, tak to bych dělal postupně, nikoliv naráz. Rozložil bych to na tři roky.“

„Když se podíváme na čísla, máme třetí nejhorší energetickou inflaci ze všech zemí OECD. Nad námi je Maďarsko a Kolumbie. Když se podíváme na Eurostat, vidíme, že jsme stále mezi třemi nejhoršími, což bylo mimo jiné samozřejmě i důvodem, proč je u nás jedna z nejvyšších inflací. Vláda dělala špatnou energetickou politiku ve smyslu boje s cenami energií v minulém roce. Tu totálně promáchl jak pan premiér, tak ministr průmyslu. Stále spoléhali na evropské společné řešení, ale to byla úplná blbost. A tím jsme pouze nechali vydělat energetické firmy včetně společnosti ČEZ,“ uzavírá Karel Havlíček.

Měla by vláda zestátnit ČEZ? A proč tak dlouho váhá? A co říká na to, že státní společnost ČEPS koupila firmu Net4Gas, která v tuzemsku vlastní a provozuje přepravní a vnitrostátní plynárenskou soustavu? I na to odpovídal Karel Havlíček v Rozstřelu.