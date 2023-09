Exportér: Proč s námi nejednáte, pane premiére? Hrozí ekonomická katastrofa

„Bohužel se na té situaci nic nezměnilo,“ říká Otto Daněk. „Premiér neodpověděl ani ústně a ani přes média. A upřímně řečeno, my jsme si mysleli, že nám neodpoví, protože těch pokusů jsme od nástupu jeho vlády udělali už poměrně dost, ale ani na jeden nám bohužel pan premiér neodpověděl.“

Premiér je zvyklý na práci ve skleníku

„Zdá se, že premiér má obavy,“ myslí si podnikatel. „I když jsme mu nabízeli pomocnou ruku. Vždyť v naší asociaci je řada matadorů, kteří podobnými krizemi prováděli svoje firmy, mají mnoho zkušeností a vědí, jak se to má dělat. Říkáme mu: my vám chceme pomoct, fandíme vám, pojďte si sednout k jednomu stolu, pojďme si o tom popovídat, ale bohužel zatím nic. Z legrace jsme říkali, že pan premiér je spíš zvyklý na práci ve skleníku, ale tahle se odehrává na poli a zřejmě se mu ze skleníku nechce.“

Exportéři mimo jiné premiérovi napsali: „Naše prvenství je pouze v nejrychleji rostoucím se zadlužování z celé EU a jako jediná země z tohoto uskupení jsme nedosáhli na výsledky z předcovidového období. A v této situaci veřejně prohlašujete, pane premiére, že Česko je nejúspěšnější zemí v postkomunistickém prostoru a v mnoha parametrech se vyrovná zemím západní Evropy?“

Otto Daněk premiérovi tato fakta sdělil před necelými dvěma měsíci na jednání tripartity, kde se sešli zástupci všech krajů a hlavního města. „Já jsem reprezentoval průmysl Královéhradeckého kraje. V závěru vystoupil pan premiér s citací o nejúspěšnější zemi v postkomunistickém prostoru. Přihlásil jsem se a zeptal se, z čeho vychází jeho optimismus?“

„Řekl jsem mu několik dat, nějaká čísla, načež se pan premiér rozčílil a sdělil, že to jsou vymyšlená a nepravdivá čísla, že jim nevěří. Já mu odpověděl, že chápu, že nemá respekt k číslům z Eurostatu, ale čísla, která jsem citoval, byla z Českého statistického úřadu a těm bychom asi věřit měli,“ vzpomíná Otto Daněk.

Ztrácíme konkurenceschopnost

A co tedy podle něj Česku hrozí? „Teď už to není hrozba, ale realita. Česká republika strašně rychle ztrácí konkurenceschopnost. Problémy zaznamenáváme na všech frontách a téměř ve všech komoditách.“

Místopředseda Asociace exportérů uvedl i jeden konkrétní příklad, přímo z firmy, kterou řídí. „Vyrábíme motory k přepravním kontejnerům. A tam je jeden speciální litinový štít, který váží zhruba jeden kilogram. Slévárenství je poměrně náročná disciplína, kde mají veliký podíl na nákladech energie.“

„Na výrobu tohoto štítu jsme oslovili šest dodavatelů: několik z Německa, ze Švýcarska a také z Česka. A světe div se – nejlevnější byly nabídky z Německa. Pak ze Švýcarska a až jako šestý, nejdražší, se umístil český výrobce. Když jsme s ním tuto situaci konzultovali, řekl nám, že musí do ceny promítnout obrovský podíl energetických nákladů. Pokud by nezdražil, skončil by. A nám nezbylo nic jiného, než kvůli ceně vybrat dodavatele z Německa,“ popisuje Otto Daněk.

A taková je podle něj realita. Čeští výrobci jsou kvalitní, ale to nestačí. „Kvalita je považovaná za samozřejmost. A tohle je obrovská komparační nevýhoda, kterou máme oproti veškerému světu. Naše energie jsou jedny z nejdražších na světě. A třeba v současné době německá vláda diskutuje o tom, že by mohla zafixovat ceny silové energie na pěti centech na pět let. A to je velký podíl na úspěchu, který budou mít němečtí výrobci proti nám.“

Vládu jsme přitom podporovali

„My máme energetický mix, kde náklady na výrobu energií jsou zhruba někde kolem dvou korun padesáti haléřů na silovou energii. Ale vláda to zafixovala na šesti korunách, přičemž konečná cena je přes devět korun. To je smrtící záležitost a je to víceméně uměle vytvořené, protože ČEZ je z velké části vlastněný státem a zisky ČEZ jdou do státní pokladny. To je hlavní problém,“ konstatuje zástupce exportérů.

„Ale bude tu i sekundární problém, a to ten, až začnou firmy krachovat A to hrozí. Za letošní rok byla vyhlášena řada konkursů. Proti minulým letům hlásí firmy i hromadné propouštění. Za sedm měsíců bylo propuštěno stejné množství lidí jako jindy za celý rok,“ říká Otto Daněk s tím, že právě kvůli nečinnosti je pro něj Fialova vláda obrovským zklamáním.

„Víte, Asociace exportérů je čistě apolitickou organizací. Ale jde o manažery a asi tušíte, že jsou to lidé se středopravicovou orientací. A právě proto jsme od této vlády očekávali, že bude dělat středopravicovou politiku, aktivní politiku. Že s námi bude komunikovat a bude akční, ale zatím se do této doby většinou jenom mluví a skutků, které jsme očekávali, se zatím moc nedostavilo,“ nešetří podnikatel kritikou.

Smutné je podle něj to, že s exportéry odmítá komunikovat nejen premiér, ale i ministr, jehož rezort má český průmysl přímo na starosti – Josef Síkela. Naposledy se s ním viděli exportéři loni v listopadu a od té doby k žádnému jednání nedošlo.

„Přitom od roku 2015 až do loňského roku tvořil český export zhruba 80 až 85 procent hrubého domácího produktu. A když si tuhle klíčovou skutečnost někdo neuvědomuje nebo nechce uvědomovat, je na tom něco špatně,“ míní Otto Daněk.

Katastrofální dopady

A jak tedy chtějí dál exportéři postupovat? „My už těch prostředků moc nemáme. Samozřejmě nechceme používat taková silná slova, jako třeba odbory. Prostě my se s tím nějak vypořádáme, každý se svým podnikem sám. Ale je to škoda, protože celkový dopad na Českou republiku bude katastrofální.“

Podle něj bude ve střednědobém horizontu Česko výrazně zaostávat za okolními státy, bude stoupat nezaměstnanost. „Jenom pro zajímavost, letos už vyhlásilo hromadné propouštění asi 91 firem, zatím bylo hromadně propuštěno 8 209 lidí.“

Snížení cen energií je podle místopředsedy Asociace exportérů krátkodobý klíč k vyřešení současných problémů, ale vláda musí udělat nezbytně i další opatření. Například modernizovat zákoník práce, aby bylo snadné přijímat kvalitní pracovníky ze zahraničí, a to včetně vysoce specializovaných odborníků.

Podle něj je také třeba zásadně digitalizovat stát, vytvářet kvalitní infrastrukturu, nové dálnice, budovat tratě pro rychlovlaky. Otto Daněk zároveň konstatuje, že je třeba přehodnotit politiku vedoucí ke Green Dealu, která podléhá politickým tlakům, ale v důsledku české hospodářství oslabuje.

„My jsme skutečně vznik této vlády podporovali. Protože jsme očekávali, že bude dělat politiku, která bude přinášet naší republice prospěch, podpoří náš export. A bohužel: přišlo velké zklamání,“ uzavírá exportér.

Proč Česko válcují Poláci? Jaké další kroky by měla Fialova vláda urychleně udělat? A jak ovlivnily český export sankce vůči Rusku? I na to odpovídal v Rozstřelu Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.