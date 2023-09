Prezident Pavel: Česku ujíždí vlak a vláda se mnou nejednala úplně férově

Prezident v úvodu rozhovoru detailně objasnil, proč váhal s podpisem novely důchodového zákona. Podle něj po něm nikdo nemůže chtít, aby podepisoval zákony s čistým svědomím, když s nimi není obeznámen ve všech souvislostech.

Neférové jednání vlády

„Prezident má patnáct dní na posouzení nové legislativy,“ řekl Petr Pavel s tím, že není strojem na podpisy. „Vláda si byla zároveň vědoma toho, k jakému datu chce, aby byl zákon účinný. Takže pokud měla tuto představu, tak měla vše plánovat tak, aby se celý legislativní proces do těchto lhůt vešel.“

„A ne automaticky předpokládat, že pošle prezidentovi návrh nové legislativy týden před datem účinnosti, navíc bez toho, aby proběhla jakákoliv konzultace. A pak se (vláda) diví 30. srpna, že to ještě není podepsáno. To nepovažuji za úplně férové jednání, navíc to není férové ani vůči občanům,“ nešetřil prezident kritikou.

„Já jsem tomu od prvního dne, co jsem se vrátil z dovolené, věnoval velkou pozornost,“ navazuje prezident. „Bavil jsem se o tom s ekonomickými poradci, samozřejmě jsem si to celé prostudoval a teprve po několika dnech jsme dospěli k tomu, že jsou tam věci, které vidíme jako problémové.“

A dodává: „Jedna z nich byla právě téměř nulová hranice mezi podpisem a nabytím účinnosti (novely důchodového zákona), jež byla tak trochu pastí na lidi, kterých se to týkalo. Protože v okamžiku, kdy by ten zákon vešel v platnost 1. září, tak by lidé neměli sebemenší šanci jakkoliv na to zareagovat.“

Jurečka vypustil poplašnou zprávu

Petr Pavel reagoval i na slova ministra práce Mariana Jurečky z KDU-ČSL, který v neděli mimo jiné prohlásil, že do předčasného důchodu „...by kvůli odkladu platnosti zákona se změnami penzí o měsíc mohlo odejít až 10 tisíc lidí. Příští rok by to mohlo stát vyjít až na 4 miliardy korun“.

Marian Jurečka podle prezidenta tímto výrokem vypustil poplašnou zprávu. „Těch 10 tisíc lidí žádá o předčasný důchod každý měsíc, a to kontinuálně už asi půl roku. Takže my tady nemáme situaci, kdy by předchozích několik měsíců nebyla podána žádná žádost a teď jich najednou vyskočilo 10 tisíc.“

„A pokud tomu chtěla vláda předejít, tak neměla vytvořit hranici ze dne na den, kdy se okamžitě změní právní podmínky. V okamžiku, kdy vložila návrh zákona do legislativního procesu, měla zahájit velice srozumitelnou informační kampaň, ve které lidem objasní, co je podstatou této změny a jestli je pro ně výhodné dávat si žádost o předčasný důchod, nebo ne,“ pokračoval prezident v kritice kabinetu.

Následně Petr Pavel v souvislosti s celou kauzou důchodové novely i s chystanými ekonomickými opatřeními kriticky dodal, že „...Česku ujíždí vlak“ a že „…vláda by neměla dělat zákony jen pro pěkné počasí, ale i pro náhlé výkyvy“.

Česku ujíždí vlak

„Když se podíváme kolem nás, tak je nepochybné, že České republice začíná trochu ujíždět vlak. A pokud nebudeme schopni přijímat razantní kroky, z nichž některé opravdu budou bolet a bude potřeba je srozumitelně vysvětlit občanům, a především které se budou realizovat přes rámec jednoho volebního období, staneme se v rámci Evropy státem druhé až třetí kategorie. A to jistě nechceme, protože máme na víc,“ uvedl prezident.

I proto chce Petr Pavel jednat nejen s vládními, ale i opozičními politiky. Klíčové kroky pro Česko totiž musí mít dlouhodobou platnost a nesmí být závislé na tom, kdo je zrovna u vlády. Z toho důvodu nevidí jediný důvod, proč by se neměl setkávat i s lídrem nejsilnějšího opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem.

Moderátor Vladimír Vokál pokládá prezidentovi otázky v Prezidentském SPECIÁLU.

„Už jsme měli setkání (i za účasti premiéra Petra Fialy), které se týkalo shody na základních principech zahraniční politiky před summitem NATO, protože jsme považovali za mimořádně důležité, abychom mluvili, pokud možno, stejnou řečí. A já bych viděl prostor domlouvat se i na dalších dlouhodobých prioritách. Protože před námi rozhodně není jednoduché období a teď nemyslím jenom v oblasti bezpečnostní, ale především v oblasti ekonomické a sociální,“ míní hlava státu.

Na druhou stranu prezident i nadále odmítá jednání s šéfem SPD Tomiem Okamurou. „Tomio Okamura se cítil opomenut, že nebyl požádán o jednání. Já si myslím, že by to mělo být obráceně. Na druhou stranu jsem řekl, že jsem připraven bavit se s každým, kdo je připraven na konstruktivní jednání. A bohužel SPD zatím kromě kritiky mnoho konstruktivních návrhů na řešení složité situace nepřinesla a návrhy, které má, jsou spíše populistické než konstruktivní a realizovatelné.“

Očista od Zemana a potřesení ruky s Bidenem

Ve SPECIÁLU se pak Petr Pavel vyjádřil i k tomu, jak vypadá očista Pražského hradu od prezidentování Miloše Zemana. Podle něj se stále šetří některé problémy v Lánech, ale na další kostlivce ve skříni prý jeho tým zatím nenarazil.

„Je třeba říct, že se nám podařilo nastavit pravidla tak, aby byla v souladu se všemi platnými zákony, a to včetně administrativní bezpečnosti. Teď nedávno se diskutovala i v parlamentu kauza skartací. A i v tom byl odveden velký kus práce,“ dodává prezident.

„Joe Biden si potřese rukou se 190 lídry. Těžko si bude každého pamatovat,“ řekl v Prezidentském SPECIÁLU Petr Pavel.

Následně Petr Pavel hovořil o své chystané návštěvě USA i o projevu, který pronese na půdě Valného shromáždění OSN v New Yorku. „Téma projevu už mám, nějakou dobu na něm pracujeme. Bude se týkat nejenom bezpečnosti, ale také širších vztahů ne pouze mezi Východem a Západem, ale také dnes s často diskutovaným globálním jihem. Je totiž zřejmé, že úroveň soupeření se dnes posouvá výrazně z ideologické roviny do konfrontace mezi demokracií a různými formami autokracie.“

V New Yorku by se měl prezident krátce setkat i s americkým prezidentem Joem Bidenem. Návštěvu Bílého domu však zatím nechystá. „Je tam v plánu takové velice formální krátké setkání v rámci recepce, kterou pořádá americký prezident. A to je vlastně jenom potřesení rukou a společná fotografie.“

„Takže nebude to o žádném jednání. Zvlášť, když si představíte, že prezident Biden by si měl takto potřást rukou asi se 190 lídry, tak si asi bude těžko pamatovat, komu vlastně podával ruku,“ dodává s úsměvem Petr Pavel s tím, že jednání v Bílém domě je zatím stále předmětem jednání.

„Zlomem bych vývoj na Ukrajině nenazval“

„Já to neberu jako prestiž. Vidím to především v rovině, jak moc to poslouží našim vzájemným vztahům a jak moc to poslouží České republice. A pokud by naší zemi více posloužila návštěva premiéra a, řekněme, větší obchodní delegace, tak za to budu rád. Kdybych to měl být já, tak odvedu maximální práci na tom, aby to mělo co největší efekt. Ale skutečně nevidím jako podstatné, kdo z nás dvou to bude,“ vysvětluje prezident.

A hlava státu se nakonec vyjádřila i k vývoji konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. Lze považovat prolomení první ruské obranné linie u Záporoží za zlomový okamžik? „Já bych to zatím ještě asi zlomem nenazval. Je to velice pozitivní zpráva, ale teprve až se ukáže, že to je skutečnost.“

„Na druhou stranu je to vlastně jen zlomek fronty a je to postup řádově o kilometry, maximálně desítky kilometrů. A Rusko nemá jenom jednu obrannou linii. Jsou minimálně dvě. V některých místech tři a jsou velice dobře vybavené. Pravdou ale je, že ta první většinou bývá nejsilnější. Na druhou stranu ani průlom na jednom úseku fronty ještě nutně neznamená kolaps ruské armády na Ukrajině a ukrajinské vítězství,“ mírní optimismus prezident.

„Takže bychom měli být obezřetní ve sledování pokroku, měli bychom nadále podporovat Ukrajinu, protože je naším zájmem, aby v tomto konfliktu uspěla, ale určitě bychom neměli podléhat nějakému přílišnému optimismu, že je konec války na dohled,“ uzavírá prezident.

Pozve Petr Pavel na Pražský hrad k neformálnímu setkání své předchůdce Václava Klause a Miloše Zemana? Kdy se nastěhuje do Lumbeho vily? A co zpětně říká na pomyslný humbuk, který způsobil jeho návrh na jmenování Roberta Fremra ústavním soudcem? O tom i o dalších tématech hovořila hlava státu v Prezidentském SPECIÁLU na iDNES.cz.