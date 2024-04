Nevěřte lžím a pomluvám, obhajuje Babiš neúčast na jednání o důchodech

„Hlavní důvod byl, že pan Fiala i pan Stanjura řekli, že si to i tak přehlasují,“ řekl ve videu Babiš. Zároveň vytkl médiím, že dostatečně neinformují o starých slibech premiéra Petra Fialy.

„V médiích neslyšíte slib pana premiéra Fialy z listopadu 2022, že nebude souhlasit s navýšením věku odchodu do důchodu,“ upozorňuje Babiš.

„Neříkali jsme, že je pro nás věk 65 let stropem odchodu do důchodu,“ upozornil Babiš. „Pan prezident se na tiskové konferenci asi spletl, když to tvrdil, netroufli bychom si říct, že lhal,“ podotýká.

V roce 2016 ovšem Babišovo ANO naopak navrhovalo zvýšit věk odchodu do důchodu. „Je důležité říct občanům, že zastropování odchodu do důchodu má přímou souvislost i s výší důchodu. Protože čím nižší bude zastropování, tím méně peněz bude na důchody,“ vysvětloval tehdy Babiš.

„Pan prezident je prý z vývoje zklamán, ale zklamáni jsme i my. Nechávat prázdné židle a občerstvení, přestože pan prezident několik dnů ví, že se naši zástupci jednání nezúčastní, to není důstojné úřadu prezidenta republiky. Pan prezident tímto divadlem jen potvrdil, že je prezidentem pětikoalice,“ myslí si Babiš.

„Toto není důstojné úřadu prezidenta republiky,“ ukazuje na videu Babiš fotografii z jednání, na kterém byly ponechány prázdné židle pro zástupce Hnuté ANO, kteří nepřišli. „Utrácíte na pohoštění peníze daňových poplatníků,“ vyčítá Babiš kanceláři prezidenta.

„Pokud SPD tvrdí, že chce participovat na okrádání našich důchodců, tak tady mají volné židle, pan prezident jim tam může dát cedulky,“ opřel se Babiš do dalšího opozičního hnutí, které podle ministra Jurečky bylo konstruktivnější v jednáních než právě Hnutí ANO.

„My na to jednání už nepřijdeme. Je mi to velice líto, ale musel jsem to říct,“ má jasno Babiš.