KOMENTÁŘ: Český důchodce, pro vládu nepřítel číslo jedna

Co na tom, že ještě v listopadu 2022 premiér Fiala sliboval, že se věková hranice zvyšovat nebude. Ještě smutnější je, že u všeho Fialově vládě svítí i Petr Pavel, který si zcela přisvojil rétoriku pětikoalice, přesně jak jsem předvídal během prezidentské kampaně. Tehdy sliboval, že bude hájit zájmy všech občanů. Kde že loňské sněhy jsou…

Místo aby snížení valorizace penzí vetoval, společně s pětikoalicí okradl důchodce o tisícovku měsíčně. Nechme promluvit fakta. ČR v současnosti vydává na důchody asi 8 procent HDP, což je zhruba tolik, co většina vyspělých zemí. V době, kdy do penze půjdou silné ročníky Husákových dětí, stoupnou podle odhadů výdaje na11,5 procenta,což bude stále méně, než kolik dnes na penze vydává Rakousko (13 procent), Francie(14,5 procent) nebo Itálie (15,9 procent).

Když ANO v roce 2014 přišlo do vlády, byl důchodový systém kvůli ODS a TOP09 v minusu 48,87 miliardy Kč. Díky aktivní hospodářské politice, důslednému výběru daní, boji proti šedé ekonomice a podpoře růstu mezd se nám podařilo bilanci vyrovnat a v roce 2018 a 2019 byl důchodový účet v přebytku (18,6 miliardy a 16,4 miliardy). Po covidovém propadu jsme Fialově vládě v roce 2021 předali téměř vyrovnaný důchodový systém (minus 2,26 miliardy). Pětikoalice loni účet přivedla do rekordního deficitu minus 72,8 miliardy.

Když vláda podporuje jen Ukrajinu, místo aby se starala o naše občany, tak to je těžké. Hnutí ANO každopádně odmítá, aby na amatérství Fialy, Stanjury a dalších, kteří nejsou schopni spravovat stát a řádně hospodařit, dopláceli občané tím, že budou mít vyšší daně, nižší důchody, a ještě do penze půjdou později.

Zvyšování důchodového věku nad 65 let je pro ANO nepřijatelné. Odmítáme i osekání valorizace penzí, omezování výchovného a požadujeme, aby se podmínky pro odchod do předčasného důchodu změnily zpět do podoby, v jaké byly před asociálním zásahem Fialy a Jurečky, a aby se podstatně rozšířil seznam náročných profesí.

Tupě škrtat umí každý, vláda má především hledat příjmy. Může začít potíráním šedé ekonomiky, jež za pětikoalice vzrostla na asi 10 procent HDP, důsledným výběrem daní, snižováním výdajů ministerstev, Úřadu vlády a dalších institucí nebo podporou růstu. ANO také navrhlo zřídit investiční pilíř jako zdroj přímého financování důchodů občany s garancí státu. Tím jsme pětikoalici poradili a vyřešili problém, který oni vůbec řešit neumějí, a to jsou příjmy, aby nemuseli snižovat životní úroveň seniorů.

ANO má know-how, jak stabilizovat důchodový účet. Dokázali jsme to jednou, a pokud zase budeme ve vládě, dokážeme to i podruhé, aniž bychom snižovali penze či zvyšovali důchodový věk. Odmítáme ale být fíkovým listem pro Fialu, Stanjuru a Jurečku, kteří hledají spoluviníky k odrbání seniorů, notabene když se nechali veřejně slyšet, že zvýšení důchodového věku a další okrádání důchodců prohlasují silou. Toho se účastnit nebudeme, ani kdyby nás k jednání vyzývali každý den.