Důchody od ledna stoupnou o 360 korun, reálná hodnota nestoupne ani o procento

Reálná hodnota důchodů vzroste podle resortu práce o 0,9 procenta. „Je vidět, že důchody dobře pokrývají cenový růst. Ten budou pokrývat důchody i po platnosti změn v důchodové reformě,“ ujistil ministr práce a sociálních věcí Marina Jurečka. Ten dodal, že výchovné všem důchodcům, kterým už bylo přiznáno, zůstane jako trvalá součást důchodů.

Důchody budou k prvnímu lednu příštího roku valorizovány plně o inflaci a polovinu růstu reálných mezd. Vláda přitom navrhovala, aby už od ledna důchody rostly podle nových pravidel – tedy o inflaci a třetinu růstu reálných mezd. Součástí návrhu je také zpřísnění pravidel pro odchod do předčasného důchodu.

Aby ale obě pravidla mohla začít včas platit, potřebovala vláda podpis prezidenta Petra Pavla. Ten ale váhal. Novelu sice nakonec podepsal, vejít v platnost k 1. září 2023 už ale nestihne, což znamená, že lednová valorizace proběhne ještě podle starých pravidel.

Na výpočet penze to ale žádný vliv mít nebude. Reálné mzdy totiž v poslední době nerostou, tato veličina tedy do kalkulace řádné valorizace vůbec nevstupuje, započítá se pouze inflace. „Řádná valorizace tak nebude mít vliv na státní rozpočet. Bude se čekat ještě řadu let, než důchody porostou podle růstu reálné mzdy. Ve vzorečku pro výpočet je totiž pravidlo, že se musí čekat, až reálná mzda vzroste na úroveň, podle níž se valorizovalo naposledy,“ vysvětlil pro iDNES.cz ekonom Filip Pertold z think-tanku IDEA.

Přesto ale prezidentovo otálení s podpisem rozpočet zasáhne, a to kvůli pozdější platnosti pravidel pro předčasné důchody. Lidé totiž získají více času na to, aby si o předčasný důchod zažádali. Motivovaní jsou k tomuto kroku mírnějšími podmínkami, ale také penězi navíc. Do důchodů přiznaných letos se jim totiž započítá také mimořádná valorizace z června letošního roku, která reagovala na rychlou inflaci.

Do předčasného důchodu by tak kvůli odkladu platnosti zákona až na 1. října 2023 mohlo odejít až deset tisíc lidí. Státní rozpočet to má dle odhadu ministra práce vyjít až na čtyři miliardy korun. Nová pravidla pro valorizaci budou platit až od ledna 2025.