Pavel „vytvořil“ fronty na úřadech. Tisíce lidí žádají o předčasnou penzi

„Já jsem nic nepočítal, když jsem viděl, jak jsou naštvaný politici, že to bude platit až o měsíc později, jak bědují, co to bude stát peněz, tak jsem si řekl, že je to jasný, že je to pro mě super a vyrazil jsem. Počítám, že mi to úřednice spočítá a vysvětlí,“ vyprávěl jeden z důchodců František Kubát.

Nával byl například v Ostravě, kde hned dopoledne byla fronta osmdesáti lidí, fronta byla i v Písku nebo Strakonicích, kde se s ní potýkali i v minulých týdnech, jak se blížil podpis novely a s tím i nová pravidla. Podle nich bude například předčasný důchod možný nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku místo nynějších až pěti let.

Pobíraná částka se bude krátit víc než dosud a až do řádného termínu penze se nebude valorizovat zásluhová část. Lidé proto od rána přichází na pobočky České správy sociálního zabezpečení, protože úřední dny jsou většinou jen pondělí a středa. Například v pobočce na Zelené ulici v Ostravě přišlo v pondělí od osmi hodin ráno do zhruba půl jedenácté 80 lidí, kteří chtěli řešit svůj důchod.

Podle zaměstnanců to pro některé žadatele znamená, že ve frontě stráví desítky minut až hodiny. Živo je od rána také v karvinské pobočce na náměstí Budovatelů. Ve frontě čekají lidé kolem půl až tři čtvrtě hodiny. „Hned ráno se nahrnulo asi 40 lidí, postupně přišly další tři desítky. Lidé chodí průběžně, ale další větší vlnu očekáváme po obědě,“ řekla Sylva Švehláková, vedoucí Oddělení důchodového pojištění.

Denně odbaví 200 klientů

Podle ní je situace zvládnutelná, protože denně dokážou odbavit okolo 200 klientů. „Někteří se přijdou jen poradit, někteří už sepisují žádosti o starobní nebo předčasné důchody,“ dodala Švehláková s tím, že enormní zájem o odchod do důchodu trvá už poslední tři až čtyři měsíce.

Prezident Petr Pavel odmítl tvrzení, že by otálel s podpisem penzijní novely. Podle něj si měla vláda naplánovat takový harmonogram schvalování zákona, aby bylo možné využít pro posouzení všechny stanovené lhůty.

Míní, že kabinet před schválením nevedl dostatečně intenzivní informační kampaň o chystaných změnách v předčasných penzích, aby se na ně lidé mohli připravit. Pavel to řekl novinářům v Karlovarském kraji při zahájení školního roku. Ministr práce a sociálních věcí a vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) již dříve uvedl, že lidé o vládním záměru věděli od dubna.

Pavel na konci srpna sdělil, že má k normě výhrady a rozhodne, zda ji vetuje, nebo podepíše později. Podpis připojil 1. září, účinnost tak bude od října. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v neděli řekl, že by kvůli měsíčnímu odkladu mohlo jít do předčasné penze až o deset tisíc lidí dřív, jen příští rok by to mohlo stát až čtyři miliardy korun. Podle některých politiků Pavel s podpisem otálel.

„(Vláda) měla také přijmout takový harmonogram, který by umožňoval schválení zákona do této lhůty s využitím všech lhůt na posouzení. Já jsem tu novelu dostal 24. srpna, 28. srpna jsem se jí mohl začít věnovat a 1. září jsem ji podepsal, přičemž prezident má na posuzování každého zákona 15 dní. Já jsem ji podepsal ještě před polovinou tohoto termínu. Pokud mi někdo chce vyčítat, že jsem váhal, pak by se měl podívat na celý ten harmonogram a uvědomit si, že novela v Senátu ležela třeba měsíc, u mě necelý týden,“ řekl prezident.

Pavel měl k novele výhrady. Poukazoval na to, že nový model mimořádné valorizace je dražší než ten dosavadní. V pondělí řekl, že pokud by inflace v budoucnu zas strmě rostla, kvůli nákladnější nové podobě mimořádného přidávání by pak vláda znovu musela přijímat nárazově nějaký zákon k regulaci výdajů. Pavlovi chyběla v novele také přechodná lhůta pro zpřísnění předčasných penzí. Jurečka několikrát zopakoval, že lidé o vládním záměru věděli od dubna.

„Argument, že o tom lidé věděli už od dubna, moc neobstojí, protože lidé by přece měli mít možnost nejenom se s tím seznámit, ale také si zvážit, jestli a za jakých podmínek se jim vyplatí žádat o předčasný důchod,“ řekl prezident.

Podotkl, že se tak šedesátníkům „ze dne na den“ zkrátila doba pro možný odchod do předčasné penze. Dodal, že průměrně deset tisíc lidí žádá o předčasný důchod v poslední době každý měsíc.