POLITICKÝ DIÁŘ: Petr Pavel, Pelíšky, otec Šebek a vzkaz od Kodeta

V pondělí jsme si připomněli 55. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem v srpnu 1968. Při této příležitosti přišel k budově Českého rozhlasu promluvit také prezident Petr Pavel.

„Mně samotnému bylo v době událostí pražského jara necelých sedm let. Když jsem se poprvé dozvěděl o invazi spojenců, tak to bylo v době, kdy jsem trávil prázdniny u babičky. To jediné, co jsem z toho měl, byl zmatek, protože babička ráno seděla u rozhlasu a říkala mně, že nás přepadli Rusové, a já jsem jako malý kluk, kterému vštěpovali, že Rusové nás osvobodili, najednou nechápal, jak nás mohli potom, co nás osvobodili, přepadnout,“ řekl kromě jiného Pavel.