Co předvádí prezident, není důstojné, Senát to bude vyvažovat, řekl Vystrčil

Neobáváte se, že teď můžete přijít o post předsedy Senátu? ODS uspěla, ale hnutí STAN je vítězem voleb a bude mít nejvíc křesel.

Neobávám se o to, protože to není věc, se kterou bych usínal a vstával. Jsem rád, že jsme v Senátu posílili z hlediska ochrany základních hodnot, suverenity a svébytnosti této země, protože to, co předvádí někteří nejvyšší ústavní činitelé, mám na mysli pana prezidenta, opravdu není důstojné. Senát to ale ve složení, které bude mít, bude schopen vyvažovat. A to je pro mě zásadní. Jestli bude vůle, abych já byl předsedou, to se uvidí.

Povede vaše strana jednání s hnutím STAN, aby o pozici předsedy Senátu neusilovalo, aby například na Hradě nebouchalo šampaňské, protože prezident Miloš Zeman vás přestal zvát na schůzky nejvyšších ústavních činitelů?

Budeme se o to snažit. Já jsem mimochodem několik úspěšných kandidátů hnutí STAN podpořil v rámci kampaně. Zbyňka Linharta, Honzu Sobotku...

Co si odnášíte z toho, že tam, kde proti sobě byl opoziční a vládní kandidát, se všude prosadili kandidáti opoziční?

Podle mě je to vzkaz, že to, co děláme v Senátu, děláme dobře. Je to reakce veřejnosti na to, jaký má pocit z fungování Senátu. Jsem za tu reakci rád. A je v tomto smyslu jedno, jestli byl zvolen zástupce ODS, STAN nebo lidovců.

Vidíte zlom v celkovém pohledu společnosti na opozici a vládní strany?

Kdybych řekl, že ano, tak bych si moc troufal. To musím přiznat, že přece jen těch voličů nepřišlo tolik, aby se to dalo takto interpretovat.

Ještě k jinému tématu. Po páteční tiskové konferenci premiéra Babiše a ministra Prymuly, kde připustili možný lockdown České republiky, ve stejném duchu mluvil v sobotu i vicepremiér Hamáček, který zmínil izraelský scénář. Jak vnímáte vy to číslo 8618 nakažených s covid-19 za pátek?

Nejen to číslo je vysoké, ale zejména ten trend je nebezpečný. V tomto okamžiku je třeba se vykašlat na to, kdo za co může nebo nemůže, ale domluvit se, jakým způsobem budeme dál postupovat a řídit se tím, co říkají odborníci. A potom případně hledejme viníky. Varianta lockdownu je pro mě až úplně ta poslední.