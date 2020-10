Jedna éra končí. Místopředseda Senátu Štěch po 24 letech neobhájil mandát

Bývalému předsedovi (v letech 2010 až 2018) a současnému místopředsedovi senátu, šestašedesátiletému Štěchovi, ublížila nižší účast voličů ve druhém kole. Zatímco před týdnem získal 11 581 hlasů (31,22 %), tentokrát jich bylo pouze 7056 (47,56 %).

„Je víc faktorů, které se na výsledku podílely. Samozřejmě značka ČSSD je teď v obtížích. Také dost voličů zapomnělo na mé postoje, například, že jsem nechtěl a nepodporoval vstup sociálních demokratů do vlády,“ okomentoval svůj výsledek Štěch.

Hlavním problém však viděl v tom, že nepřišly čtyři tisíce lidí, kteří ho volili v prvním kole. „Výsledku mohlo ublížit, že premiér včera apeloval, aby lidé kvůli covidu zůstali doma,“ přemítá Štěch. „Pan protikandidát říkal, že jsem starší, že jsem tam už příliš dlouho (od vzniku Senátu v roce 1996 - pozn. red.). Nejsem ale rozhodně nejstarší senátor a za starého se nepovažuji. Končí jedna éra, voliči rozhodli a já to tak musím přijmout.“

Podle překvapivého vítěze rozhodl silnější příběh

To zatím ne příliš známý radní Jindřichova Hradce, o dvacet let mladší Jaroslav Chalupský, ve druhém kole ztratil necelých 300 hlasů a s celkovým ziskem 8731 hlasů (54,43 %) se probojoval do horní komory Parlamentu České republiky.

„Určité překvapení to je, nicméně jsme s tím tak trochu počítali. Celá naše kampaň byla zaměřená tak, aby došla do úspěšného cíle,“ okomentoval své vítězství Chalupský. „Každopádně je to obrovská radost. Poslední dva týdny jsme cítili náladu na sociálních sítích a pozitivní náboj od lidí, kteří nás podporovali.“



Chalupský uvedl, že sázel na to, že se mu podaří udržet voličský kmen z prvního kola a naopak, že pan Štěch by mohl oslabit. „On neměl žádnou myšlenku a lidé ho chodili volit jenom ze setrvačnosti. My jsme měli konkrétní příběh a s ním jsme za voliči šli,“ tvrdí vítěz.

Oproti svému soupeři by chtěl být Chalupský více vidět ve svém okrsku. „Chci být aktivnější, více pomáhat starostům a občanům. Součástí našeho příběhu byla i generační obměna, protože jsem o dvacet let mladší než pan Štěch. Chci navázat na to, co udělal, a posunout to dál. Na vyšší level, s novou energií a víc to propojit s veřejností,“ doplnil Chalupský.

Neuvolněný radní v Jindřichově Hradci je ekonomem a podnikatelem. „Jsem připravený své firmy přenechat někomu jinému a věnovat se naplno veřejné funkci. Chtěl bych propojit funkci neuvolněného radního a senátora,“ přislíbil Chalupský.

Klement opustí funkci žďárského místostarosty

Do Senátu se ve volebním obvodu Žďár nad Sázavou probil také devětačtyřicetiletý místostarosta města Josef Klement. „Mám obrovskou radost, že i ve druhém kole jsem měl stejný počet hlasů jako v tom prvním. I když volební účast byla poloviční,“ srovnal zisk více než deseti tisíc hlasů Klement (10 660 vs 10 713).

Nově zvolený krajský zastupitel, který získal 59,81 % hlasů, se vzdá svého místa na žďárské radnici. „Nemohu vykonávat dvě uvolněné funkce, nejsem stroj. Post místostarosty nabídnu svým kolegům za KDU-ČSL. U dvou je reálná šance, že by mohli tento post zastávat. Je to pan Dvořák nebo paní Bělohlávková,“ plánuje Klement. Ve městě chce zůstat jako neuvolněný radní, uvolněnou funkci nebude zastávat ani v krajském zastupitelstvu.



Také druhý kandidát ČSSD na Vysočině ve druhém kole senátních voleb Michal Šmarda neuspěl. Starosta Nového Města na Moravě a někdejší kandidát na ministra kultury získal 7198 hlasů (40,18 %).

„Josef Klement nesporně představil lepší projekt pro Žďársko než já, přesvědčil lidi o tom, že je bude v Senátu lépe reprezentovat. Je potřeba mu poblahopřát a držet mu palce, aby se mu v Senátu podařilo prosadit všechno, co si usmyslel. Budu ho v tom podporovat, a pokud budu moci, tak i pomáhat,“ vzkázal poražený Šmarda.

Ten nechtěl spekulovat o tom, zda jeho výsledek ovlivnila nižší účast voličů. „Může to samozřejmě souviset s tou nepříjemnou covidovou situací. Každopádně mandát Josefa Klementa je silný, i když byla účast nízká,“ uznal Šmarda.