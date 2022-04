Brzy uvidíme případy vykořisťování, říká odbornice na obchodování s lidmi

Již několik týdnů se mluví o tom, že přímo na ukrajinsko-slovenských hranicích operují obchodníci s lidmi a odvážejí ženy zřejmě do Německa. Rovněž se spekuluje, že na ženy čekají přímo na nádraží v Německu. Máte nějaké informace o tom, že se to skutečně děje?

Nemáme informace, které by byly potvrzené policií. Neříkáme, že k tomu nemůže docházet, spíše si myslím, že obchodníci a náboráři si počkají. Hranice mi přijdou v tuto chvíli příliš kontrolované, než aby tam k tomu docházelo v nějakém masivním měřítku. Je tam policie, dobrovolníci a všichni na podezřelé nabídky reagují. Stejně tak i na nádražích v Praze a jinde.

Určitě se ale vyskytnou podezřelé nabídky, to se rozhodně děje. Ale nejde o únosy či něco takového. Situace jednoduše zneužívají lidé, kteří zkouší na příchozí různé věci. Nemáme ale zatím žádné poznatky o tom, že by docházelo k obchodu s lidmi. Policie všechno, co se dozví, prošetřuje. Věřím ale tomu, že se takové případy budou objevovat později.