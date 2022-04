V Chanovicích ubytovali sto ukrajinských uprchlíků, tvoří pětinu obyvatel

Třetí den poté, co vypukla uprchlická krize na Ukrajině, měli v Chanovicích u Horažďovic patnáctibodový plán, co je třeba ohlídat a udělat. Druhý den po zahájení války se starosta Petr Klásek sešel s šéfem místního fotbalového klubu, tedy organizací, která vlastní ubytovnu.

Výsledkem je, že Chanovice dnes patří v Plzeňském kraji mezi obce, kde žije na počet obyvatel nejvíce ukrajinských uprchlíků. V obci s více než 700 místními jich žije přes sto.

Když se k nim připočítá padesátka těch, kteří už v šesti obcích spadajících pod Chanovice pracují dlouhodobě v místní dřevozpracující firmě Pfeifer, je jisté, že Ukrajinci tvoří více než pětinu obyvatel.

„Kolem 80 procent uprchlíků je navázáno na pracovníky dřevozpracujícího podniku Pfeifer, další bydlí na ubytovně tělovýchovné jednoty, dalších se ujali místní a poskytli jim přístřeší u sebe doma. Předseda sportovního klubu ubytovnu poskytl naprosto nezištně, i když musel rušit pobyty sportovních klubů a škol v přírodě, které tam byly nasmlouvané,“ řekl starosta.

Vnitřní prostory ubytovny se musely přizpůsobit matkám s dětmi, i tomu, že jejich pobyt není na dva týdny, ale třeba na několik měsíců. Dovybavily se kuchyně a uzpůsobila sociální zařízení.

„Většina obyvatel příchod uprchlíků bere jako pomoc lidem ohroženým na životě,“ vysvětlil Klásek.

Neznamená to ale, že by se neozvaly hlasy proti. „Asi před 25 lety k nám přišli za výdělkem první Ukrajinci do firmy Haas. Hodně z těchto Ukrajinců, dříve občanů Sovětského svazu, bylo z řad příslušníků Rudé armády a někteří říkali: ‚My jsme vás tu v roce 1968 zachraňovali.‘ Někteří místní si to pamatují a vyjadřují s příchodem uprchlíků nevoli,“ líčí Klásek.

Podle něj obec pomáhá, ale její vedení zároveň chápe, že jde o citlivé téma, také kvůli velkému množství příchozích.

„Monitorujeme jejich potřeby. Patří sem dostatek pitné vody ve vodojemu, kapacita čističky nebo zásobování ve dvou chanovických obchodech. Máme už také dvanáct ukrajinských dětí ve škole. Je to náročné pro pedagogy i zaměstnance školy, protože musí učit také naše děti. Všechno se to rodí za pochodu,“ popisuje starosta nároky na obec, která by se prý neobešla bez pomoci obce s rozšířenou působností Horažďovice nebo bez pomoci horažďovické charity či vstřícnosti fotbalového klubu.

„Je také třeba být trochu zdrženlivý, jak ze strany Ukrajinců, tak našich občanů, protože je to zvláštní a složitá doba,“ dodal starosta.

Zhruba 15 žen, které přijely z Ukrajiny, už je zaměstnaných. Některé ale nemohou pracovat kvůli tomu, že mají malé děti, nebo jejich partner v místě pracuje, a jsou tak finančně zajištěné.