Nouzový stav může trvat ještě týdny, říká šéf krizového štábu Prymula

„Ve středu proběhne co nejrychlejší distribuce roušek a respirátorů,“ uvedl pro MF DNES náměstek ministra zdravotnictví a předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Rozhovor vzhledem k jeho zaneprázdnění probíhal po mailu.



Co v nadcházejících hodinách čeká ČR?

Asi s nejvyšší pravděpodobností nárůst dalších případů. Budeme ale v dalších dnech s očekáváním sledovat, jak na křivku vývoje onemocnění zapůsobí razantní opatření, která vláda přijala. A obecně budeme na občany apelovat, aby omezili kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a co nejvíce zůstávali doma.

Jsou uzavírána první města-obce. Dojde nebo za jakých podmínek by došlo k uzavření dalších?

Vzhledem k tomu, že na Litovelsku a Uničovsku bylo v neděli večer evidováno 25 případů koronaviru, přistoupili hygienici k tomuto opatření. Kromě Uničova, Červenky a Litovle se to týká také dalších 18 okolních obcí. Dané nařízení vychází právě z nepříznivého vývojem epidemiologické situace této oblasti. Karanténa těchto obcí je klíčovým krokem k tomu, jak zamezit šíření onemocnění. Případné uzavření dalších oblastí nelze v tuto chvíli predikovat, ale budeme k tomu přistupovat naprosto výjimečně.

Jak se v současné době mají lidé chovat?

Být hlavně v klidu a dodržovat nařízení, která vláda zavedla. Jejich cílem je omezit kontakt mezi lidmi a zamezit tak šíření onemocnění. Pokud občané mohou, ať zůstanou doma. Pokud to nejde, při odchodu z domova, hlavně v MHD, v obchodech, lékárnách, nemocnicích a při pohybu všude, kde dochází ke kontaktu s lidmi, by neměli zapomínat na správnou ochranu nosu, úst a očí. Stačí jednoduchý šátek a do něj vložit kapesníček. Neměli by se také dotýkat předmětů bez rukavic. Těmito jednoduchými pravidly chráníme sebe i své okolí. Zároveň doporučujeme zaměstnavatelům využívat co nejvíce práci na dálku, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance.

Přes omezení pohybu po ČR mohou lidé chodit ven?

Mohou, ale jen pokud je to nezbytně nutné, například do zaměstnání, pro základní životní potřeby či do zdravotnických zařízení. Nebráníme ani pobytu v přírodě nebo parcích, nicméně určitě je nutné se neshlukovat na jednom místě a udržovat bezpečné rozestupy. Protože nechceme v ČR život úplně zastavit a chceme, aby lidé chodili do práce, zákaz se nevztahuje na veřejnou hromadnou dopravu, služby pro obyvatele včetně zásobování, rozvážkovou službu či veterinární péči.

Vládní speciál odletěl do Číny pro roušky a respirátory. Kdy se vrátí a kdy budou zdravotnické pomůcky distribuovány?

Vládní letadlo by se mělo vrátit ve zítra večer. Ve středu proběhne co nejrychlejší distribuce.

Bude v případě zásob stát roušky a respirátory lidem rozdávat zdarma?

Určitě s tím počítáme. Až zabezpečíme nemocnice a lékaře v první linii, abychom zajistili zdravotní péči.

Dojde k plošnému nařízení, aby si lidé chránili obličej? Jak?

V současnosti to není vládou nařízené. Nicméně lidem to zásadně doporučujeme. Pokud mají roušku, ať nosí roušku, pokud ne, postačí aspoň šátek s kapesníčkem. Doporučujeme také nosit brýle a rukavice.

Z Číny přiletí i rychlotestry. Kdo bude prioritně testován? Budou to starší a nejvíce ohrožení lidé?

Testy jsou určené pro rychlou diagnostiku osob, které mají příznaky respiračního onemocnění a je u nich podezření pro nákazu koronavirem. Budeme je zejména využívat v odběrových stanech, které chceme zřídit po republice.

Co byste v současné době doporučoval seniorům?

V současně době doporučujeme seniorům, aby co nejvíce možného času trávili doma a maximálně omezili kontakt s lidmi. Pokud je to možné, prosíme, aby nechodili do supermarketů a využívali například dodávky potravin a rozvozy jídla domů či pomoc rodiny. Rodině doporučujeme své blízké ve vysokém věku navštěvovat výhradně s rouškami, nebo je nenavštěvovat a jídlo jim nechávat za dveřmi. Senioři jsou vysoce rizikovou skupinou.

Pořád je bezpečné, aby mladší lidé navštěvovali své starší příbuzné? Dá se očekávat, že by vláda i tento kontakt omezila?

Vzhledem k rizikové skupině, kterými jsou senioři, doporučujeme z preventivních důvodu, aby se vyvarovali obecně kontaktu s dalšími lidmi. Je vhodné také dodržovat bezpečnou vzdálenost (cca 2 metry).

Hrozí, že bude vyhlášen stav, že nikdo nebude moci vycházet?

Situace je velmi dynamická a jednotlivá opatření se budou odvíjet podle toho, jak se situace bude nadále vyvíjet.

Jak ohrožení jsou zaměstnanci třeba automobilek a jak by k práci třeba ve větším kolektivu měli přistupovat?

Vláda vyzvala zaměstnavatele, aby v maximální možné míře u svých zaměstnanců využili práci z domova, aby maximálně vyhověli případným žádostem o dovolenou či placené volno a aby omezili výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele. Pokud to situace neumožňuje, je vhodné, aby zaměstnavatelé přistupovali k situaci co nejvíce obezřetně, což se může projevit například ve snížení počtu osob ve směnách či přítomnosti dezinfekčních prostředků. Zároveň je vhodné, aby pracovníci udržovali mezi sebou dostatečnou vzdálenost.

Do kdy bude současný stav trvat - mám na mysli, co bude muset nastat, aby byl stav odvolán?

Uvidíme. Budeme situaci průběžně vyhodnocovat. Podle vývoje onemocnění v ostatních státech však předpokládáme, že tento stav může trvat ještě týdny.