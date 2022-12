Především na přelomu podzimu a zimy by si měli dávat chodci mimořádný pozor. Dlouhodobé statistiky ukazují, že je to pro ně nejrizikovější období. Během deseti let došlo v prosinci ke 3 493 nehodám chodců s následky na zdraví nebo životě.

Pokud má chodec reflexní pásek, prodlouží se reakční doba na devět sekund. A pokud potká řidič chodce v reflexní vestě, má na manévr dokonce pohodlných 18 vteřin.