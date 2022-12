STALO SE DNES: Učitelé dostanou přidáno, v Berlíně explodovalo obří akvárium

Sněžení a mrazivé počasí komplikuje dopravu po celém Česku. Dálnici D1 blokoval ve směru na Prahu kamion, provoz se podařilo obnovit. Kalamita omezila provoz i na železničním koridoru mezi Českem a Slovenskem. Poruchy zasáhly přes dva tisíce domácností, nejvíc z nich je podle společnosti ČEZ v Moravskoslezském a Zlínském kraji.

Premiér Petr Fiala do svého programu na leden zařadil i jednu netradiční akci, slavnostní večeři v Kramářově vile se všemi bývalými předsedy české vlády. Ti tak společně k jednomu stolu usednou vůbec poprvé v historii. Večeře by měla být neformální, pozvané jsou i partnerky všech expremiérů.

Chybělo málo a slovenská vláda by ve čtvrtek nepadla. Stačilo jen, aby ministr financí Igor Matovič rezignoval, jak se údajně na poslední chvíli bývalí koaliční partneři dohodli. Jenže to by nebyl Igor Matovič, aby nepřišel s nějakým nečekaným a hlavně svým vlastním nápadem. Slovensko se tak nyní baví scénou z prezidentského paláce, kde ministr už podepsanou demisi doslova vzal zpátky.

Poslanci podpořili v prvním čtení změnu školského zákona, která zakotví objem peněz na učitelské platy. Vrátit vládě k přepracování ho chtělo pouze 11 poslanců opoziční SPD. Zákon má pomoci ke splnění slibu, že průměrný plat pedagoga bude na 130 procentech průměrné mzdy.

V centru Berlína prasklo obří akvárium, které bylo součástí hotelového komplexu, uvedli hasiči. Voda se rozlila po okolí. Byla uzavřena důležitá dopravní tepna, ulice Karla Liebknechta. Zranění utrpěli dva lidé, kteří byli odvezeni do nemocnice. Policie vyloučila, že by šlo o útok. Deník Bild uvedl, že akvárium prasklo kvůli únavě materiálu navzdory tomu, že nedávno prošlo rekonstrukcí.