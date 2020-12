Ministra Brabce převezli kvůli náhlé zdravotní indispozici do nemocnice

Tiskové oddělení ministerstva životního prostředí ČTK sdělilo, že je Brabec na vyšetření v nemocnici.

Původně měl společně s dalším předsedou komise, ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (za ANO), komentovat dnes přijaté doporučení komise ukončit využívání uhlí v České republice v roce 2038.

Brabec je poslední dobou pod tlakem zejména kvůli opakovanému úniku chemikálií do řeky Bečvy, k rezignaci jej vyzvali Starostové a nezávislí. Ministr odstoupit odmítl, nemá dojem, že by on nebo jeho resort selhal. V úterý ve Sněmovně uvedl, že je nešťastný z toho, že vyšetřování prvního zářijového úniku trvá tak dlouho.

Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.